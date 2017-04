Mora no puede revalidar su título mundial y termina undécimo en el scratch

Etiquetas

El español Sebastián Mora no pudo revalidar su título mundial en scratch este jueves en la segunda jornada de los Mundiales que se están disputando en Hong Kong, donde el castellonense terminó en undécima posición.

Mora, campeón el año pasado en Londres, se quedó lejos del podio, en una carrera abierta hasta el final, con mucho marcaje y sin ataques serios. El español estuvo siempre bien vigilado y no pudo reaccionar en el momento en el que cambió la carrera.

A falta de siete vueltas, llegó el ataque del portugués Joan Matias, tras el cual se animó el polaco Adrian Teklisnki para hacerse con el oro. Por detrás, el alemán Lucas Liss alcanzaba la plata y el británico Christopher Lathan cerraba el podio al sprint.

"La carrera ha sido bastante lenta, de mucho control. Lo he intentado una vez, a mitad de carrera con el austriaco, pero enseguida se nos han echado encima. Como la gente no iba tostada, ha sido imposible. Luego el polaco ha atacado muy fuerte y ha sido imposible seguirle, aunque al final casi lo pillamos", indicó Mora.

"Quizá a toro pasado debería haberlo intentado alguna vez más, pero estas carreras tienen eso, cambian mucho si se va lento o rápido. De cara al sprint he intentado situarme, pero casi me caigo y no he querido correr riesgos cuando mis opciones eran muy limitadas. Lo mejor es que las sensaciones tanto ayer como hoy han sido buenas y que el domingo en la madison estoy seguro que se hará una carrera mucho más dura con la humedad y eso nos beneficia", añadió.

Además, Tania Calvo y Helena Casas tampoco tuvieron su día en la velocidad, 24ª y 27ª. "Los tiempos de los 200 han sido bastante discretos. Tania me ha dicho que no se encuentra bien y Helena ha tenido un pequeño problema mecánico, pero que no justifica una marca así. Ello les ha llevado a unos enfrentamientos complicados que no han podido superar", sentenciaba Salva Meliá, seleccionador español.

Meliá fue crítico con los resultados en Hong Kong. "Tendremos que espabilar de cara al futuro, porque la tendencia es que todas las selecciones están mejorando y nosotros nos hemos quedado estancados en este Mundial", finalizó.