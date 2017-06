Pedrosa: "Deseo hacerlo mejor sobre todo en la calificación"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado este jueves que desea hacerlo "mejor" en Italia respecto al pasado Gran Premio de Francia sobre todo en cuanto a la calificación, pues salió decimotercero desde la quinta línea en Le Mans y pese a ello una buena carrera le permitió acabar tercero y en el podio.

"Al final en la última carrera pudimos terminar en el podio, pero empezamos desde una no muy buena posición. Logramos esa oportunidad con una buena carrera. Deseamos hacerlo mejor esta vez sobre todo en la calificación. La última carrera fue muy difícil y no queremos repetirlo aquí en la calificación", señaló en rueda de prensa.

Pedrosa, segundo en el Mundial a 17 puntos de Maverick Viñales (Yamaha), cree que esta carrera será "muy importante". "De cara al campeonato la última carrera fue importante pero ahora, tras el test de Barcelona en el que hicimos bastantes mejoras, es importante confirmar las sensaciones. Estamos trabajando para lograr las sensaciones que realmente queremos", comentó.

"Estoy bastante contento de estar aquí, con este tiempo que está haciendo. A veces por las mañanas a veces es difícil correr en esta pista pero con esta temperatura mucho mejor. Podemos tener buenas sensaciones ya desde el principio", auguró en referencia al clima. "En Mugello necesitas dar varias vueltas para conseguir esas sensaciones, porque es una pista muy rápida. Si hace buen tiempo podemos rodar más. Será importante empezar bien el fin de semana", añadió.

Por otro lado, en cuanto a Valentino Rossi y su presencia en este Gran Premio pese a su caída haciendo motocross, aseguró no saber en qué condiciones estará el italiano. "No sé cuál es su situación pero es su GP de casa, tiene muchos aficionados, y conoce muy bien esta pista. En MotoGP las carreras siempre son muy duras. A ver qué tal los entrenamientos. Tiene nivel y si puede estar ahí, ¿por qué no?", señaló sobre sus opciones de luchar por la carrera.

"Mi primera moto fue de motocross, me gusta verlo y practicarlo y lo hago desde niño, últimamente menos. Cuando empecé en el Mundial en 125 tuve una caída haciendo motocross, he seguido haciéndolo en invierno y normalmente en una pista sin saltos", recordó el de Castellar del Vallès sobre sus inicios en motocross.