Saúl Craviotto: "El K-4 español tiene muy buena pinta, puede dar sorpresas"

El piraguista español Saul Craviotto ha confesado que un posible equipo de K-4 español en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 podría dar "muchas sorpresas", dadas las especulaciones creadas por una publicación en redes sociales en la que se le veía entrenando en esta modalidad junto a Cristian Toro, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade, aunque quiso apuntar que aún se encuentra "en un proceso de prueba".

"A priori, sobre el papel, tener en un K4 a tres medallistas de oro llama mucho la atención, y esa foto tuvo mucho 'boom' cuando salimos a entrenar juntos. Por respeto al resto de rivales, yo dije en esa publicación que estamos haciendo pruebas todavía y hay gente que tiene posibilidad de acceder a ese K4, cambiar posiciones. El K4 español tiene una pinta increíble, puede dar sorpresas", declaró Craviotto en declaraciones a Europa Press tras un acto de Baume & Mercier.

Por otro lado, el catalán hizo balance hasta la fecha de su carrera y aseguró que se encuentra "mejor que nunca" en el plano físico para afrontar las competiciones venideras.

"Si me llegan a decir que en Río iba a conseguir dos medallas olímpicas, no me lo creería. Ha sido algo que ha superado con creces todas mis expectativas, tener cuatro medallas olímpicas y voy año tras año, paso a paso. Yo estoy físicamente mejor que nunca, estoy mejor con 32 que con 27, mejor en Río que en Londres, estoy ilusionado, motivado, que al final es lo más importante", valoró.

El cuádruple medallista olímpico admitió que este año ha decidido, junto a su preparador, "bajar el nivel de presión competitiva", ya que se está ante un "año postolímpico", después de un 2016 muy "intenso".

"Este año he empezado un poquito más tarde a entrenar. Tenemos competiciones importantes, campeonato del mundo, estoy entrenando fuerte, ya estoy con rutina y con ganas de ir al Mundial e intentar hacerlo bien, pero no tengo esa ambición como el año pasado o años anteriores", afirmó.

Sin embargo, Craviotto, que integrará el club de piragüismo de la UCAM Murcia -bajo la dirección técnica de David Cal-, considera que será un año más de transición de cara a las próximas competiciones y clasificación para la cita olímpica en el 'país del Sol Naciente'.

"Este año quiero bajar un poco y ya de cara al año que viene daremos esa vuelta de tuerca para empezar a coger ese nivel de presión necesario para clasificar y para ir a por Tokio. La planificación está hecha para llegar bien a los Juegos de Tokio", sentenció.

Por otro lado, consideró que las cosas están cambiando en cuanto a la repercusión que tienen "los deportes mal llamados 'minoritarios'", tal y como reclamaba en diferentes entrevistas en las que afirma que el seguimiento de sus modalidades tienen cierto "efecto de montaña rusa".

"Es verdad que estos deportes, mal llamados 'minoritarios', el año antes, el año de los Juegos y el año posterior hay como mucho 'boom', luego baja un pelín y conforme van llegando los siguientes juegos se habla mucho más de nosotros. Yo creo que está cambiando mucho este aspecto. En mi caso, yo ahora mismo estoy que no paro y han pasado ya casi 7 meses. Me siento muy respetado, que no paro de hacer entrevistas, eventos, no me puedo quejar, yo soy un privilegiado dentro de este mundo", subrayó.

Además, admitió que no existe ningún atisbo de retirada tras Tokio para él, aunque resaltó que tomará su decisión cuando llegue el momento y que compite "año a año".

"Es importante saber que todo tiene un principio y un fin, es importante saber hasta dónde puedes llegar y que limitaciones puedes tener. Yo creo que aguantar por aguantar, tampoco creo que sea lo bueno, yo voy año a año. Cuando llegue Tokio, todo dependerá. Queda mucho tiempo para Tokio y voy a intentar hacerlo bien. Primero vamos a Tokio y si todo va bien, ya veremos", sentenció.

Dentro de un ámbito más personal, Craviotto quiso compartir cómo está siendo actualmente el día a día para un medallista olímpico como él, que también ejerce la profesión de policía y es padre. Unas jornadas "duras" pero gratificantes, afirmando que la clave es tener "objetivos muy claros".

"Es una rutina complicada, también soy policía, soy padre y tengo muchas tareas, las jornadas son duras pero bueno cuando uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona, como es mi caso, pues se lleva todo bien. Lo más importante es saber organizarte y tener prioridades. Cuanto más alto aspiras a llegar, más sacrificios tienes que hacer por el camino. Es duro, pero estoy haciendo lo que me gusta y va todo muy bien", prosiguió.

Finalmente, comentó su reciente experiencia en Gambia, en una iniciativa de 'Asturies por África', y explicó su afinidad con el Real Sporting de Gijón, dado que la iniciativa estaba basada en un 'derbi asturiano', al que Craviotto acudió como representante del conjunto rojiblanco.

"Fue mejor de lo que esperaba. Por mucho que te cuenten, yo iba para allá con una visión de lo que me iba a encontrar y cuando llegué allí fue alucinante la experiencia. Es un mundo completamente distinto. Te das cuenta de que a tres horas de avión, vivimos en un mundo completamente diferente al que están viviendo allí pero a la vez ves que son igual de felices o más que aquí. Es una experiencia que te enriquece como ser humano", valoró.

"Vivo en Gijón, mi mujer es asturiana y del Sporting cerrada, al final ha ido tirando de mí y me ha hecho del Sporting también. Es un equipo con el que simpatizo, que ahora lo está pasando un poco mal. Estoy encantado de haber representado al Sporting allí en Gambia", concluyó.