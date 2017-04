Schuster: "No creo que ninguno de los dos llegue mejor al Clásico"

Etiquetas

El exjugador alemán Bernd Schuster afirmó este jueves que ni Real Madrid ni FC Barcelona llega "mejor" por juego al Clásico de este domingo, partido que ve decisivo para LaLiga Santander y para los azulgranas, cuyo principal "golpe duro" será el de no poder contar con Neymar.

"Creo que mejor no llega ninguno de los dos equipos. Una cosa es a nivel de resultados y otra por juego, donde no veo ninguna ventaja de ninguno de los dos", aseveró Schuster antes de participar en el tradicional 'Desafío NACEX' de pádel.

Lo que sí celebra el germano es que este partido "por fin puede realmente decidir una Liga". "Siempre hablamos de este partido, pero suele quedar mucho y ahora ya queda poco", afirmó, recordando que el conjunto azulgrana "necesita ganar como sea" y el madridista "puede manejar más el tema porque un empate les vale". "El Real Madrid este año es muy fuerte en el Bernabéu y si gana alguien será él", zanjó.

"Pero ya sabemos como son los dos, que siempre necesitan ganar, quieren ganar y más a este rival. Pero a veces depende de los partidos y que haya dificultades, detalles importantes", añadió al respecto. "La suerte para el Real Madrid es que si pierde no ha terminado la Liga, pero si lo hace el Barça sí. Hay muchas cosas por delante, la 'Champions', otro partido con el Celta para adelantarse. Es un palo momentáneo por perder con el Barça, pero son equipos muy fuertes mentalmente", avisó.

En este sentido, reconoció que el Barcelona pasa por "un momento duro" por su eliminación en la 'Champions', pero que ya habrá tenido tiempo para digerirlo. "El resultado de la ida era muy importante y mentalmente también te preparas para perder. Para mí, caer como el Barça no es un palo fuerte, por eso creo que van a estar motivados. El palo más fuerte es la falta de Neymar, eso sí es un golpe duro", recalcó.

Schuster achacó a "la primera parte en Turín" la principal causa de la eliminación 'culé'. "El equipo no estaba en el campo y le pasaron por encima, en París también. Es curioso que se repita esto porque normalmente aprendes de lo que no debe pasar, pero les pasó. Hemos visto que los equipos italianos y especialmente la 'Juve', que este año es el mejor equipo italiano con diferencias, te complica la vida y no hay manera de remontar", apuntó.

Y la derrota en Italia estuvo precedida por la sufrida en La Rosaleda, donde no culpó a Luis Enrique porque son los jugadores los que "se tienen que motivar". "Ese es el peligro de toda la vida de los equipos grandes y por eso de vez en cuando fallan en estos campos, porque no llegan a motivarse y cuando la cosa se pone fea a veces les cuesta remontar, pero en general hubo mucho tema en el cambio de sistemas y eso son señales de que no ha salido bien", expresó.

"La gran virtud del Real Madrid es que tiene una plantilla muy amplia, con jugadores importantes y las ausencias casi ni se notan. Sin embargo, el Barcelona tiene un problema importante a la hora de cambios. A veces miras al banquillo y en el Real Madrid da gusto y en el Barcelona prefieres mirar para otro lado", opinó sobre los recambios de uno y otro.

Sobre Zinédine Zidane, el exentrenador del Real Madrid considera que "tiene una virtud muy importante". "Ha sido una gran estrella del mundo mundial, ha estado en el Real Madrid, sabe donde está y conoce la casa como nadie", explicó.

"Sabe que los resultados son fundamentales y jugar bonito un poco menos, por eso tampoco le preocupa mucho. Como él ha sido una estrella, sabe lo que necesitan. Ha sido el gran cambio, cuando llegó, el equipo le quiere, le respeta y esa es su gran virtud. Como entrenador cada día va a crecer", aseguró un Schuster, que no ha visto "a nadie que maneje tan bien las cosas" como el francés.

"LOS ATLÉTICOS ME DICEN QUE NO QUIEREN UNA TERCERA FINAL MADRILEÑA"

Además, advirtió a Cristiano Ronaldo que "es uno más" a los que el público del Santiago Bernabéu ha pitado. "Aunque lo pida no se va a librar", remarcó. "Hace todo lo que puede para ellos y por eso lo siente de esa manera. Hay otros jugadores que no lo ven tanto y la reacción de cada uno es diferente", señaló.

"No es cuestión de si el Bernabéu es justo o no, es del momento. Ellos saben lo que ha hecho y los goles y lo que ha ganado, pero el aficionado quiere que todo siga siempre igual y cuando llega un momento menos bueno, le molesta. Pasa en el Real Madrid y en otros sitios. Yo lo he vivido con otros jugadores, no yo", detalló el exfutbolista alemán.

Por otro lado, consideró que "la forma de jugar" del de Madeira ha cambiado "un poco" y que a todos los jugadores la siguiente temporada tras un gran torneo, como fue la pasada Eurocopa, "pasa factura". "Le ha costado, pero ahora en momentos importantes te puedes fiar de el, como contra el Bayern. En el momento de la verdad te puedes fiar de él", reconoció.

Finalmente, sobre el sorteo de semifinales de la 'Champions' de este viernes, dejó claro que la Juventus sería "un palo gordo" para Real Madrid y Atlético, y que el Mónaco parece el más asequible. "Pero sé que vamos a ver el derbi en semifinales. Los atléticos no quieren la tercera final madrileña, prefieren caer en semifinales. Me lo han dicho así todos con los que he hablado, parece que se han llamado entre ellos, pero también está la parte de que a la tercera va la vencida", sentenció.