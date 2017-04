Sergio Ramos: "Piqué necesita ese plus de alboroto cuando todo está tranquilo"

Etiquetas

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo que Gerard Piqué "necesita ese plus de alboroto cuando todo está tranquilo" tras sus declaraciones relacionadas con los "valores" del conjunto blanco, además de asegurar que llegan en "un momento muy bueno" al tramo decisivo de la temporada.

"Creo que Piqué -salvo alguna opinión personal- no tuvo ninguna mala opinión de ningún compañero del Madrid, pero obviamente cuando ataca al Real Madrid, a nuestro escudo, a nuestra institución, pues salpica al resto. Son cosas que se pueden evitar, que no lo debería, pero yo creo que Piqué necesita ese plus de alboroto cuando todo está tranquilo", dijo en declaraciones a 'Universo Valdano' de beIN LaLiga.

En este sentido, y después de que Piqué se manifestase tras un partido con la selección española, Ramos cree que deben estar unidos porque será fundamental de cara al Mundial del próximo año. "Como capitán debo mantener el equilibrio y el buen ambiente dentro de nuestra selección porque si no lo mejor es que no viajemos a Rusia y nos quedemos aquí".

Preguntado por el momento que atraviesa el conjunto blanco, el zaguero de Camas se mostró convencido de la buena situación. "Tenemos una grandísima plantilla para jugar bien al fútbol, para hacer disfrutar al espectador, no solo al del Madrid. Y estamos en ello, estamos llegando de la mejor manera", manifestó el '4' de los merengues.

"Creo que físicamente llegamos en un momento muy, muy bueno y sobre todo con la plantilla al completo. Eso hace que haya competencia, que la gente se apriete. El que se siente titular y el que no. Todos tienen hueco, Zizou con rotaciones está haciendo que todo el mundo esté metido y llegamos en muy buen momento para poner esa carne en el asador", añadió.

Además, Ramos dijo que -como capitán- intenta llevar el timón "de la mejor forma posible" para que haya "una fluidez buena" dentro del equipo. "Una armonía, un buen ambiente que al final para triunfar, creo que es la clave del éxito. Solidaridad con el compañero, si tú no puedes correr, corro yo por ti", espetó.

"Hoy tu no entrenas pues yo entreno por ti y por el otro. Yo creo que esos pequeños detalles hacen que poco a poco se cree un ambiente bueno y que se cree prácticamente lo que hemos visto estos últimos años. Que sea Gareth (Bale), sea Cristiano, que sean croatas o sean españoles, que por encima de todo ello haya un objetivo que sea ganar y que sea indiferente", añadió.

"Todos somos igual de importantes, tanto el que juega más, como el que juega menos y que seamos prácticamente como hermanos porque al final pasas más tiempo con tus compañeros que con tu familia. Por lo tanto, cuando ha habido un problema como en todas las familias se ha arreglado y es lo único que nos queda", aseguró Ramos.

"VOY A ESTIRAR LA CUERDA HASTA EL MÁXIMO"

Por otra parte, el capitán del Real Madrid dijo que no tiene pensado cuándo llegará el momento de decir adiós. A sus 31 años, el andaluz quiere alargarlo lo máximo posible. Voy a estirar la cuerda hasta el máximo mientras el físico me lo permita. Hay muchas maneras de dejar el fútbol", indicó.

"Todo el mundo habla de Zizou en su día que estaba para jugar tres años más, pero el decidió eso. Va acorde a la manera de sentir y la manera de pensar de cada uno", finalizó Ramos.