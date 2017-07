Toni Bou gana en Gran Bretaña y refuerza su liderato

Etiquetas

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) se ha proclamado este domingo campeón de la quinta prueba del Mundial de Trial celebrada en la localidad de Tong (Gran Bretaña), con lo que acerca su undécimo título mundial al aire libre consecutivo con tres pruebas por disputarse.

El catalán acabó en primera posición con 21 puntos, seguido de su compañero de equipo Takahisa Fujinami que realizó una puntuación de 28 y el podio lo completó el español Adam Raga (TRS) con 30 puntos. Bou admitió que tuvo que dar "el máximo" para imponerse en la carrera.

"El de hoy no era mi terreno, pero he rodado cómodo. Al final, un error me ha obligado a dar el máximo para ganar la carrera. Ha sido un trial muy bueno, me he notado muy bien y, después de lo que pasó en Andorra, hemos sacado unos valiosos puntos para el campeonato", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Con esta victoria, Bou sigue líder en la clasificación general con 115 puntos, seguido de Raga con 97 puntos. La próxima cita del Mundial será en Estados Unidos, del 28 al 30 de julio en Kingman (Arizona).