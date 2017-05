Toni Bou arranca el Mundial con victoria

Etiquetas

El piloto del equipo Repsol Honda Toni Bou se hizo con la victoria en la primera prueba del Mundial de Trial al aire libre para ponerse en lo alto de la general con 20 puntos, seguido por el catalán Adam Raga (TRS), en un Gran Premio de España celebrado en la localidad gerundense de Camprodón que estuvo condicionado por la lluvia.

Esta victoria se convirtió en la número 90 de Toni Bou en el Campeonato del Mundo al aire libre. Además, la lluvia hizo aparición durante varias ocasiones a lo largo de la prueba, dificultando el pilotaje en determinadas zonas en las que los participantes encontraron mucho barro.

Tras ganar en esta prueba Toni Bou tuvo unas palabras sobre su rendimiento durante la jornada. "La primera carrera del año siempre es complicada, porque hay muchos nervios y mucha presión. Este lugar es un paraíso para hacer trial, pero no es el tipo de carrera que mejor me va -puesto que el barro siempre me cuesta bastante-, aunque creo que me ha salido bastante bien", señaló.

"Ha sido una carrera dura, la lluvia creo que nos ha perjudicado un poco, pero estoy muy contento con esta victoria, ha sido la mejor manera de empezar. Adam [Raga] está apretando como siempre, es un rival muy duro e imagino que será una temporada difícil para todos", aseguró