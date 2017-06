Viñales: "Lo más importante ahora es no bajar del podio"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP y actual líder del Mundial Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que poder "saborear el triunfo" en el Gran Premio de Catalunya es algo "especial" para él, pues sólo lo ha hecho en Moto3 en 2012, al contar con la presencia de sus amigos y seguidores y, por otro lado, ha añadido que le vendría bien seguir sumando puntos, "no bajar del podio", y seguir cogiendo ventaja al frente del campeonato.

"Me encantaría ganar aquí, saborear el triunfo es algo especial. Saldré a ganar como siempre y depende cómo vaya la carrera pensaré en arriesgar o no. Vienen mis amigos, fans, está cerca de casa y es donde me gusta más ganar", reconoció en rueda de prensa.

Viñales, quien todavía recuerda el error en Austin --algo que le sabe "muy mal"--, bromeó con que preferiría un Mundial "aburrido" si ello conlleva que él gane siempre. "Sin el error de Austin ahora tendría muchos más puntos. Preferiría que fuera 'aburrido'. Lo más importante de ahora en adelante es intentar no bajar del podio", apuntó.

Para empezar bien este GP de Catalunya ve primordial adaptarse al nuevo trazado y a los neumáticos. "El viernes habrá que hacer un buen trabajo y tenemos que probar todos los neumáticos que tenemos y dar muchas vueltas seguidas será muy importante. Con la Yamaha no he entrado nunca, han cambiado la pista e información no hay mucha", comentó.

"El trazado me gustaba el de antes. Pero después de lo que pasó no podemos volver a aquel trazado, se debe cambiar esa parte ya sólo por respeto", se sinceró sobre ese nuevo trazado más similar al de la Fórmula 1 con una curva más lenta y cerrada en la que tuvo el accidente mortal el piloto Luis Salom, el año pasado, y una 'chicane' más adelantada a la de la F1.

De nuevo sobre esta carrera, aseguró que su situación es "muy buena". "Tras Mugello he mejorado, el objetivo es mejorar la moto, en comunicación con el equipo, es muy importante en estas alturas de la temporada. He cogido 'feeling' con la moto, la última fue una carrera muy dura para los neumáticos e intentaremos hacer una buena carrera", señaló.

"Siempre he sido muy rápido aquí, estoy muy a gusto y me encanta el circuito y tener a los fans conmigo... Las condiciones son ideales. Quiero ganar aquí, con mis aficionados y mis amigos, es un gran lugar para ganar, reiteró.