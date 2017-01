Viñales: "Estoy a un gran nivel y puedo cumplir mi sueño"

Etiquetas

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha explicado que tiene "más que claro" que su objetivo esta temporada será pelear por el título mundial en MotoGP, ya que ha llegado a uno de los dos equipos punteros de la competición y él se siente "a un gran nivel" y preparado para cumplir su "sueño".

"Siempre me he guiado por mi instinto y he seguido mi propio camino. Verme hoy y aquí en uno de los mejores equipos de MotoGP me da la sensación de que estoy a un gran nivel y puedo cumplir mi sueño. Ya di una pequeña muestra en Valencia y espero que el nivel sea así todo el año", deseó Viñales ante la prensa durante la presentación del equipo Movistar Yamaha, celebrada este jueves en Madrid.

Preguntado por si se siente candidato al título, contestó que "cuando te sientas en una moto así lo tienes más que claro". "Cuando entré en el equipo el ambiente que se respiraba era de ganadores. Tengo que luchar por ese objetivo e ir hacia adelante sin perderlo de vista. Es muy importante, sobre todo para la marca, ganar un campeonato", valoró.

Viñales, nuevo compañero de equipo de Valentino Rossi, compareció justo después de que el italiano le señalara como candidato al título desde la primera carrera y no escondió que "obviamente sentir eso da una motivación extra".

"Ver que tus rivales te señalan como candidato al título sin haber hecho ninguna carrera con la Yamaha quiere decir que te ven un gran potencial. Tengo muchas ganas de empezar la temporada", apuntó, confiando en mantener una buena relación con Rossi.

"Tengo mucho respeto por Valentino y nunca he tenido ningún conflicto con el. Se verá en la pista, ahí solo gana uno y yo quiero ganar. Espero que nos llevemos con un gran respeto y podamos tener una buena relación hasta el día que nuestros caminos se separen", pidió.

"HABRÁ DÍAS QUE NO PODRÉ GANAR NI DANDO EL 110%"

Valorando sus primeros días en Yamaha, avanzó que "todavía se puede mejorar mucho" tanto su pilotaje como "como alguna parte de la moto", destacando "la frenada para luchar en una última vuelta con Marc (Márquez) o Valentino, que son grandes frenadores". "Esta temporada nos tenemos que centrar mucho en trabajar de cara a las diez últimas vueltas de la carrera, donde se puede marcar la diferencia", reflexionó.

Desde la primera toma de contacto en Malasia, el gerundense ya pudo comprobar que su nueva moto es "bastante rápida". "Es bastante diferente a la Suzuki, que me permitía ser muy agresivo. Con la Yamaha debes conducir más suavemente y tengo que trabajar en eso. Tiene una tracción increíble. En el test de Valencia ya me sentí muy cómodo, cero errores y cero caídas", rememoró.

En cuanto a un posible duelo sobre el asfalto con el vigente campeón Marc Márquez (Repsol Honda), reconoció que "el rival no es nada fácil". "Dos pilotos que se encuentran en el mismo momento y quieren el titulo, será emocionante. Batir a Marc no será nada fácil y Honda también está a gran nivel. Si quiero ganarle tendré que dar el 110 por ciento e incluso habrá días que ni así podré. Lo que vale son los hechos y demostrar que podemos ser competitivos", resaltó.

Por último, Viñales no se atrevió a "descartar a nadie" en la pelea por los puestos punteros de la clasificación. "Ya vimos lo que pasó con nosotros el año pasado en Silverstone -logró su primera victoria en MotoGP con Suzuki-. Hay que contar con todos como rivales. Cada año las fábricas están más paralelas, con la reducción de la electrónica todo se ha juntado mucho", concluyó.