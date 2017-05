Zidane: "En este club, si no rindes, te vas para tu casa"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que es consciente de que si "no rindes" en el club blanco, "te vas para tu casa", y que eso no pesa en él en el tramo final de temporada ni en el partido de este sábado ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes (20.45 horas), y ha afirmado que jugar contra un rival ya descendido es "peor todavía" porque carece de presión.

"No voy a cambiar nada. Este club es así, dependes de los resultados. Quiero muchísimo a este club, lo tengo en mi corazón desde hace 17 años, pero sé exactamente dónde estoy, y si no rindes, te vas para tu casa. La realidad la tengo en mi cabeza, pero no me impide trabajar y soñar, e intentar ganar todo lo que tengamos delante", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, el técnico francés afirmó que intenta "hacerlo lo mejor posible". "Sé que entiendo de fútbol y es lo más importante. El presidente me ha dado oportunidad de entrenar a este gran club y vengo a trabajar con una ilusión tremenda. Hablar de eso no va a servir para nada. Estoy intentando progresar. Estar en este club es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida profesional", indicó.

Sobre el tramo final del curso, con tres partidos ligueros y la vuelta de semifinales de Liga de Campeones por delante, Zidane explicó que no está "preocupado" por su futuro ni por el equipo. "No estoy preocupado, pero no hemos ganado nada, podemos ganar un título, dos o nada. Lo único que sabemos que es debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta el último minuto del último partido. Lo que me gusta de lo que estamos haciendo es que trabajamos con humildad y respeto y vamos a seguir así hasta el final", señaló.

Además, el preparador galo invitó a centrar la atención en el partido de este sábado en Granada, donde se juegan "tres puntos importantísimos" para sus intereses "Vamos a intentar jugar de la mejor manera y seguir con lo que estamos haciendo", subrayó el entrenador madridista.

El de Marsella afirmó también que jugar contra un rival ya descendido es "peor todavía" y "más difícil" que si estuviesen peleando por la permanencia, ya que se han despojado de toda presión. "No se va a jugar nada más, pero va a jugar contra el Real Madrid. Son jugadores de calidad", manifestó.

"Podemos decir que la temporada fue mal porque van a bajar, pero han demostrado que merecían estar todo el año en Primera. Tenemos que meternos en la cabeza que es un partido muy importante para nosotros y si pensamos que es fácil, nos vamos a equivocar", añadió.

Por otra parte, valoró las palabras del alemán Toni Kroos, que aseguró que el éxito del equipo está en jugar con cuatro centrocampistas. "Empezamos de una manera y podemos acabar de otra. No sé si quieres que diga que con la 'BBC' tenemos menos equilibrio; al contrario, son jugadores de talla mundial, y lo cierto es que podemos empezar de una manera y acabar de otra, con más equilibrio, si el partido lo necesita. Es más para mantener un resultado. Cuando hago un cambio no es sólo para defender, cuando entran Marco Asensio y Lucas Vázquez es para atacar", relató.

"Puedes pensar que a veces los que juegan menos, cuando entran, juegan mejor. En los partidos en los que jugamos con los tres arriba -Cristiano, Bale y Benzema-, ¿puedes sacar un partido en el que no jugamos bien? Hacer los equipos es complicado, la 'BBC' lo hace también bien", prosiguió.

Por último, restó importancia al tifo desplegado en el Santiago Bernabéu antes de la ida de semifinales de 'Champions' ante el Atlético (3-0), en el que les recordaron las dos finales perdidas ante ellos en Lisboa (2014) y Milán (2016). "Yo he visto muchas pancartas en todos los estadios, es parte del fútbol. Las pancartas, cuando son en contra, estás jodido, pero siempre va a pasar. No lo puedes cambiar", concluyó.