Ancelotti: "En cuartos de final hay que poner un árbitro con más calidad"

El entrenador del Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti, afirmó que "en cuartos de final" de la Liga de Campeones "hay que poner un árbitro con más calidad", ya que, según dijo, el de este partido hizo "un mal partido", la segunda tarjeta amarilla de Vidal "no lo era" y dos de los tres goles de Cristiano "eran en fuera de juego".

"Creo que el partido que hemos hecho ha estado bien planteado y jugado. Creo que merecíamos más. Después, las decisiones nos han penalizado mucho. La tarjeta de Arturo no era tarjeta. Después los dos goles de 'Cris' eran en fuera de juego. No estamos contentos de esto. En cuartos de final hay que poner un árbitro con más calidad. O es el momento de la UEFA de poner vídeo, porque hay demasiados errores", afirmó Ancelotti en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu tras el choque.

El italiano no ha querido valorar si su equipo hubiera podido pasar si el colegiado no hubiese cometido errores. "Quiero evaluar solamente el partido del árbitro y nada más. Nadie sabe que hubiera pasado. Lo importante es no fallar, y él ha fallado claramente. Muchas veces en las decisiones no hay duda. Yo no necesité ver el vídeo parea ver que Vidal tocó el balón en la segunda tarjeta. El árbitro ha hecho un mal partido", recalcó.

El de Reggiolo opinó que sí que merecieron la derrota "en la ida, pero hoy no". "He dicho que contra el Real Madrid siempre es complicado. Hemos jugado los dos partidos un rato con diez y eso no es fácil. Esto es fútbol, aún tenemos que ganar la Bundesliga. El próximo año veremos qué hacemos en la 'Champions', ganarla son pequeños detalles. En este sentido no hemos tenido suerte", manifestó.

Por otra parte, valorando la actuación de sus jugadores, dijo que Neuer "lo ha hecho muy bien". "Él y todo el equipo. No es fácil venir a Madrid y ganar en los 90 minutos. Nos hemos quedado en 10. Neuer ha hecho su parte, como la ha hecho todo el equipo", indicó. También alabó el partido de Vidal.

"Ha intentado ponerse arriba para rematar de cabeza, ha entrado en el área, estaba en el centro del campo. Su partido fue bueno, puede ser que tenga que estar más tranquilo. Ha merecido la tarjeta muy pronto pero no la otra. Esa fue un fallo del árbitro", reiteró.

Finalmente, el entrenador del Bayern dejó claro que es "un aficionado del Real Madrid". "Tengo mucho cariño por este equipo. Le deseo todo lo mejor a Zizou y a todo su equipo", concluyó el técnico italiano.