Banega: "Mi primera opción siempre fue el Sevilla"

El nuevo jugador del Sevilla Éver Banega ha asegurado que el conjunto andaluz "siempre" fue su "primera opción", afirmando que el proyecto del club fue "lo primordial" para decidirse, mientras que su compañero Guido Pizarro, también presentado este lunes, ha agradecido la "confianza" que su nuevo entrenador, Eduardo Berizzo, le ha mostrado desde hace tiempo.

"Nunca hubo nada -interés del París Saint-Germain-, siempre mi primera opción fue el Sevilla. Estuvimos hablando constantemente y por suerte se dio", señaló en su presentación junto a su compatriota y nuevo fichaje sevillista, Guido Pizarro.

En este sentido, el argentino, que ya estuvo en el equipo nervionense de 2014 a 2016, indicó que "lo primordial fue el proyecto del Sevilla", asegurando que puede "aportar lo mismo o incluso más" que cuando se marchó al Inter de Milán. "Son experiencias nuevas, no estoy arrepentido de haberme ido... Estoy con muchas ganas y vengo a trabajar al máximo para este club", explicó sobre su experiencia en el cuadro italiano.

"Cuando hace las cosas las hace con el corazón, sentí que era el momento de irme, pero bueno eso ya está, es pasado. Ahora toca levantar cabeza, estoy aquí para trabajar, dar lo máximo para el club, para la afición, que siempre me ha tratado bien", continuó.

Por otra parte, se alegró de la continuidad del centrocampista Víctor Machín 'Vitolo', anunciada en la rueda de prensa por el presidente sevillista, Pepe Castro. "Uno siempre quiere jugar con los mejores y Vitolo es uno de los mejores de la Liga española ojalá se quede", apuntó.

PIZARRO: "SIEMPRE HE TRABAJADO PARA ESTO"

Por su parte, Guido Pizarro afirmó que se cumple un sueño recalando en LaLiga Santander. "Siempre uno aspira desde chico a jugar en Europa y en la selección, por eso estamos aquí. Siempre he trabajado para esto y se me presenta una oportunidad en un club muy importante. Me voy a entregar al máximo", manifestó.

Además, explicó las diferencias con respecto a la liga de México, en la que militó las últimas cuatro temporadas de la mano de Tigres. "La liga mexicana puede que no sea tan conocida aquí, pero en Sudamérica ha sido muy competitiva en los últimos años. Soy un volante central defensivo con bastante despliegue, que intenta siempre ayudar al compañero y tener la pelota para hacer jugar", expresó.

Tampoco rechazó su comparación con Steven N'Zonzi. "Por mis características físicas es verdad que me puedo asemejar a él, porque los dos somos delgados y altos, pero lo mío es más jugar por delante de los dos centrales y quizás él pueda jugar un poco más por delante", aseveró.

Por último, habló de su relación previa con el que será su nuevo entrenador, Eduardo 'Toto' Berizzo. "He hablado con Berizzo al igual que ya hice cuando estaba en el Celta. Ahí fue cuando empezó un poco todo y estoy muy agradecido por la confianza que siempre me ha mostrado", concluyó.