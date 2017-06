Bordalás: "¿La prórroga? Nosotros tenemos que viajar y ellos no se tienen que mover"

Etiquetas

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, rechazó que la prórroga disputada por el Tenerife el pasado domingo ante el Cádiz sirva de ventaja al cuadro azulón porque el cuadro de José Lluis Martí no tendrá que viajar de cara al partido de este miércoles (21.00 horas) para la ida de la final del 'play-off' de ascenso a Primera División.

"Estamos bien anímicamente y mentalmente. Físicamente también nos encontramos bien", dijo el técnico del Getafe, que espera poder contar con Sergio Mora, lesionado, y Pacheco, que fue expulsado. "Espero que el recurso prospere. Es algo inevitable como comenté", dijo.

Preguntado por el favoritismo, Bordalás aseguró que el Getafe no tiene esa vitola. "Para nada. Creo que ese comentario se ve siempre en este tipo de enfrentamientos, pero hay que buscarlo. Sabemos como es esta categoría y la igualdad predomina a excepción del partido frente al Huesca, que no es lo habitual", espetó.

"Lo más importante es hacer gol y estar acertados. Tenemos que tener equilibrio, es el objetivo, hay que ser atrevidos con balón y ordenados en defensa. No va a ser un partido fácil", manifestó el técnico azulón, que no está de acuerdo con el argumento de que la prórroga del pasado domingo condiciona a los tinerfeños.

"¿La prórroga? Lo he oído, incluso en la retransmisión, pero eso compensa que nosotros tenemos que viajar y ellos no se tienen que mover", comentó antes de ser preguntado por las declaraciones de Martí en la segunda vuelta, que dijo no haber "caído en la trampa" del Getafe en relación a su juego que "saca de quicio".

"Eso es un clásico, no me sorprende nada. Acusarnos a nosotros de lo que hacen otros. No me preocupa. Son momentos de tensión y hay que tener respeto. El entrenador del Tenerife nos respeta, somos profesionales y cada uno hacemos el trabajo lo mejor posible", finalizó.