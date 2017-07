El Getafe ejecuta la opción de compra sobre Álvaro Jiménez y cierra a Bergara

Etiquetas

El Getafe CF ha ejercido este jueves la opción de compra sobre el canterano madridista Álvaro Jiménez, que ya estuvo cedido el curso pasado en el club azulón, y anunciará en las próximas horas la incorporación del centrocampista de la Real Sociedad Markel Bergara, según ha confirmado el presidente de la entidad madrileña, Ángel Torres.

"He estado durante esta mañana en el Santiago Bernabéu y he firmado la opción de compra de Álvaro Jiménez con el Real Madrid, no la habíamos ejercido todavía aunque el acuerdo estaba pactado", indicó el máximo mandatario del club getafense este jueves, tras la presentación oficial de las equipaciones que lucirá el cuadro del sur de Madrid la próxima temporada.

Además del traspaso del joven extremo cordobés y de las ya conocidas incorporaciones de Bruno González (Betis) y Ángel Rodríguez (Zaragoza), el conjunto azulón cerrará "en las próximas horas" el fichaje del mediocentro de la Real Sociedad Markel Bergara, el elegido para cubrir la posición de pivote defensivo junto al capitán Mehdi Lacen.

Por otra parte, Ángel Torres reconoció que el club getafense también está tanteando la llegada del delantero del Real Madrid e internacional sub-21, Borja Mayoral, pese a que ahora mismo cuenta con "muchas novias". "En caso de que saliese tendría que ser en agosto. Lo hemos pedido y tendremos que hablar con él y sus agentes para ver si hay alguna posibilidad", apuntó.

Otra de las opciones para reforzar el ataque azulón de cara a la temporada de regreso a Primera División, según admitió el propio mandatario, es Amath Ndiaye, una de las revelaciones el curso pasado en LaLiga 123. "Le hemos hecho una oferta al Atlético de Madrid, van a esperar a que el jugador entrene unos días y nos contestarán", dijo sobre el posible fichaje (no cesión) del senegalés.

Por último, en cuanto a los refuerzos bajo palos, la intención del Getafe es "firmar otro portero", una vez confirmada la cesión de Alberto García al Rayo Vallecano. Entre la lista de posibles candidatos, quien está ganando más fuerza es Joel Robles, actual guardameta del Everton. "Mi intención es que venga, salió de esta casa y me hace mucha ilusión que volviese", concluyó Torres.