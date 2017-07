Iborra: "No nací sevillista, pero moriré siéndolo"

Etiquetas

El futbolista valenciano Vicente Iborra se despidió este viernes de la que ha sido su "casa" tras su reciente fichaje por el Leicester City dejando claro que no nació sevillista pero sí morirá siéndolo, además de agradecer a Monchi que fue quien le permitió "estar aquí" y a José María del Nido porque desde "la primera llamada" le hizo "sentir lo que era el Sevilla".

Visiblemente emocionado y tras ver un vídeo de su trayectoria en Nervión, el valenciano comenzó su acto dejando muy claro desde las primeras frases, que sólo es un 'hasta luego'. "No he venido a despedirme. Dejo la que considero que ha sido mi casa, pero sé que volveré. Gracias por dejarme ser un elegido y tener el privilegio de defenderte. He podido disfrutar de esta gran ciudad y del mejor derbi. Puedo decir, como ya dijo un amigo mío: no nací sevillista, pero moriré siéndolo", detalló el centrocampista en rueda de prensa.

Se deshizo en halagos hacia la figura del delegado Juan Martagón, al que denominó como "un padre". También tuvo palabras para Óscar Arias, el nuevo director deportivo, por "su comportamiento ejemplar", haciendo hincapié en que "a las personas trabajadoras no les hace falta tener suerte". No se olvidó de los que han sido hasta ahora sus compañeros. "Agradeceros por hacerme crecer y poder sentiros como una gran familia dentro y fuera del campo. Ojalá donde voy, encuentre gente con vuestro valor humano".

Por otra parte, Iborra quiso acordarse de Unai Emery y Jorge Sampaoli y sus ayudantes por permitirle "ser mejor", al igual que a Eduardo Berizzo "por su trato en un solo día de entrenamiento", afirmando que el conjunto hispalense "está en buenas manos" en clara alusión al técnico argentino. Tuvo palabras de eterna gratitud para la que ha sido su afición reconociendo que "los premios no materiales son los más importantes" y estos últimos días se ha dado cuenta que "ha valido luchar tanto por vosotros y por eso me siento un poco culpable al dejaros", subrayó Iborra.

En cuanto a su salida a la Premier League, el jugador de 30 años, considera al Leicester como un equipo "competitivo y ganador", y el día que considere que no pueda "seguir creciendo" lo dejará.

Para terminar, lanzó un mensaje a los sevillistas afirmando que la afición puede estar tranquila ya que "el club va a seguir cosechando éxitos, porque hay unas bases muy importantes formadas a partir de las cuales sólo se puede crecer". Iborra se despidió acompañado de las 3 UEFA Europa League que ha conseguido como jugador del Sevilla.