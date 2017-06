José Luis Martí: "Vamos con la ilusión hasta el final a Getafe"

Etiquetas

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, felicitó a su equipo por tomar ventaja (1-0) ante el Getafe en el 'play-off' final por el ascenso a LaLiga Santander, pensando ya en la vuelta del sábado en el Coliseum, donde pelearán "con la ilusión hasta el final" por estar en Primera División.

"Fue la idea que a veces sale y otras no, con la tensión de este partido no era fácil. Estamos contentos con el resultado a favor pero para nada definitorio. Tenemos una experiencia con el Cádiz que pudimos pasar con este resultado. Vamos con la ilusión hasta el final a Getafe", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico de los canarios reconoció el buen partido que les salió en el Heliodoro Rodríguez López, con la confianza además del tanto de Jorge Sáenz en el minuto 22. "El resultado te da más fuerzas y este público te lleva en volandas. Con el esfuerzo que ponen los chicos ha sido mucho más fácil", indicó.

"Nos queda recuperar para el sábado. Va a ser un partido muy intenso, el Getafe va exigir mucho. El reto es conseguir el resultado que nos dé el sueño de jugar en Primera. Tenemos que hacer un gol porque contra el Getafe en su campo es difícil dejar la portería a cero", añadió.

Además, Martí se refirió a la polémica arbitral sobre penaltis reclamados en ambas áreas. "Me estaban hablando de los posibles penaltis a Amath y Raúl en un córner, pero no podemos hacer nada al respecto. Podemos corregir lo que hacemos pero en las decisiones arbitrales no podemos hacer nada", finalizó.