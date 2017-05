Luis Enrique: "No digas nunca jamás, esta es mi casa"

Etiquetas

"Al inicio ganar 8 títulos en 3 años lo hubiera 'requetefirmado'"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado este viernes que ganar ocho títulos en tres años lo hubiera "'requetefirmado'" cuando llegó al equipo blaugrana, con el que aún opta este sábado a un noveno si gana la Copa del Rey, mientras que ha dejado las puertas abiertas a un posible retorno en un futuro.

"No digas nunca jamás, esta es mi casa, es mi club. ¿Por qué voy a decir que no voy a entrenar al Barça? Soy joven, simpático, agradable, ¿por qué no?. Alguno me dirá que tengo más canas.... Si algo he aprendido, quien sabe si quizá dentro de un tiempo se da la oportunidad. Pero en pocos años seguro que no", señaló Luis Enrique en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey.

Este sábado cerrará su etapa y se irá sin reproches. "No guardo rencores y de los errores se aprende. No me sabe a poco (ganar sólo la Copa), veremos si mañana ganamos otro título más. Si me dicen al inicio de ganar 8 títulos en 3 años lo hubiera 'requetefirmado', no sólo por los títulos sino qué títulos se han ganado y cómo se han ganado", apuntó haciendo balance.

"Me interesa muy poco lo que haya podido dejar al equipo, son conceptos de fútbol y la mayoría ni se ha dado cuenta. Te fichan para ganar títulos, hemos intentado dar registros al equipo, que ha sido impredecible para el rival muchas veces. Hemos conquistado títulos, nos hubiera gustado conquistar más, pero en general la trayectoria es positiva", argumentó.

No obstante, quiso dar la misma importancia en la conquista de título a los jugadores. "Los títulos son del equipo, de todos los jugadores, y por supuesto del mejor jugador del mundo (Leo Messi). Ha sido un placer tener al mejor, que ha sido un gran líder en el vestuario y un ejemplo en el vestuario", comentó sobre el jugador argentino.

Punzante como de costumbre, volvió a comparar al equipo y al entorno mediático con un circo. "¿Qué me llevo de mi relación con la prensa? Esto es un circo, no diré quién es el payaso para que nadie se ofenda. Nada. Este es mi estilo, nunca intenté ofender a nadie, pero no tengo nada de que arrepentirme, he intentado tratar con respeto a todo el mundo en función de lo que venía", expresó.

Sobré con qué se queda de su etapa en Barcelona como entrenador del primer equipo, aseguró que con todo. "No se trata de quedarse con lo bueno o lo malo. Seguramente me he equivocado muchas veces, otras habré acertado. Da igual lo que hagas, habrá siempre alguien que te diga que no lo has hecho bien. Reconozco que alguna vez me he equivocado, se equivocan todos. Me quedo con el trabajo de todos los días estos años y el cariño de las personas del club y aficionados", manifestó.

"Me quedo con todo, quedarse solo con lo bueno sería lo fácil y quedarse con lo malo no tendría sentido. Me quedo con todo. La verdad es que no he tenido que cambiar mi 'modus operandi', ha sido el máximo desde el Barça B, dar el máximo y exigir lo máximo. Ha sido fácil por el nivel de los jugadores", reiteró en este sentido.