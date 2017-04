Rakitic: "Estuvimos mejor once contra once"

Etiquetas

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, dudó que la expulsión de Sergio Ramos fuese decisiva en la victoria culé ante el Real Madrid este domingo, ya que jugaron mejor "once contra once" y después encajaron el empate con uno más, al tiempo que elogió a Leo Messi por el decisivo tanto del triunfo en el minuto 92.

"Estuvimos mejor 11 contra 11, que después contra 10, si Messi no marca me hubiera gustado que se quedara en el campo. Teníamos que estar más tranquilos y más listos, pero demostramos mucho carácter y una victoria que nos refuerza mucho", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

Sobre el duelo en el Santiago Bernabéu, el centrocampista azulgrana, autor del segundo gol de su equipo, explicó que se notó el desgaste de jugar Liga de Campeones entre semana. "Se ha visto que hace tres días los dos tuvimos un partido duro, se ha visto en el ritmo, que ha costado", afirmó.

"Desde ahí había muchas oportunidades en las dos áreas. Llevamos una temporada loca y ha sido un partido también loco. Menos mal que lo conseguimos ganar. Merecimos esta victoria. Tenemos que seguir y darle la vuelta en la Liga a la situación", indicó.

Por último, se refirió a Messi, autor de un doblete, el segundo en el minuto 92. "Cualquiera que se sorprenda de cómo juega Messi que repase la historia. Él puede ponerse donde quiera, si tiene ganas la va a reventar donde sea. Contento con la victoria y con Messi porque le necesitábamos", finalizó.