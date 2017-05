El Real Madrid promete "dejarse el alma" para regresar con la 'Duodécima' a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

Etiquetas

Plantilla y directiva, ambiciosos tras ofrecer a la ciudad y aficionados el trigésimo tercer título liguero Pérez: "Conseguimos uno de los grandes retos de este año, hemos ganado la Liga más difícil y competida del mundo"

El presidente Florentino Pérez y la plantilla del Real Madrid han prometido a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "dejarse el alma" para regresar en un par de semanas con el trofeo de la Liga de Campeones en las recepciones oficiales por el trigésimo tercer título de LaLiga Santander en la Puerta del Sol y el Palacio de Cibeles.

"Hemos conseguido uno de los grandes retos de este año, hemos ganado la Liga más difícil y competida del mundo. Hace un año estábamos aquí y prometimos volver. Queríamos volver y aquí está la Liga. Los títulos en el Madrid no son una meta sino un impulso para afrontar nuevos desafíos. Ahora soñamos con volver el 4 de junio. Sé que esta plantilla se va a dejar el alma para traer la Duodécima Copa de Europa", dijo Florentino Pérez en el Ayuntamiento.

Tras conquistar la 33ª Liga de la historia del club blanco con un triunfo (0-2) en La Rosaleda contra el Málaga en la última jornada del campeonato, el Real Madrid ha ofrecido como es tradición el título a la ciudad y los aficionados del conjunto blanco en las sedes del Gobierno regional y el consistorio madrileño.

A las 13:50 horas, el equipo, el cuerpo técnico encabezado por Zinedine Zidane y la Directiva partieron en sendos autobuses escoltados por la policía desde el Santiago Bernabéu hasta el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento. Allí llegaron a las 14:00 horas tras ser jaleado por los seguidores a su paso por el Paseo de la Castellana.

"Es un orgullo volver a ganar una Liga después de tanto tiempo. Nos ha costado mucho, pero lo hemos conseguido. Hemos demostrado una regularidad como casi nunca en mi carrera. Esta copa es de todo el madridismo", señaló el capitán Sergio Ramos poco después de ser recibido por la primera edil Manuela Carmena y la música del 'We are the Champions' en el Palacio de Cristales de Cibeles.

Manuela Carmena, que recibió una réplica de la Copa de la Liga y dos camisetas del Real Madrid, una con el número uno y otra con el 33 y la leyenda de 'Campeones', dio la enhorabuena al conjunto blanco por su trofeo liguero.

"Tenemos que confesar que, como sois tan extraordinarios, y Madrid tiene la suerte de tener un equipo tan espectacular, esperábamos que ganárais y nos cogéis preparados. Sabíamos que ibais a ganar. Os tenemos, os queremos y es un honor tener a este equipo", manifestó delante de una enorme foto de la plantilla con la leyenda 'Campeones'.

Por su parte, Florentino Pérez dio las gracias a la alcaldesa de la capital de España por permitirles compartir este triunfo "en la casa de todos los madrileños". "Esta es nuestra Liga 33 y nadie tiene más. Estamos orgullosos de haberla conseguido juntos y unidos. Este equipo ha demostrado unidad y una complicidad invencible, constancia, talento, humildad, trabajo diario y espíritu de superación", destacó como las claves del triunfo.

Asimismo, el presidente del club de Chamartín destacó el trabajo del entrenador, Zinedine Zidane, que se ha convertido en "uno de los símbolos de nuestra historia". "Gracias 'Zizou' por todo lo que nos has dado y lo que nos sigues dando. Fuiste el mejor jugador del mundo y ahora eres el mejor entrenador del mundo. Nos has traído un título que deseábamos desde hace mucho tiempo. Aquí está la 33 y vamos a hacer todo lo imposible para volver pronto y compartir la Duodécima", aseguró.

La plantilla del Real Madrid recibió como obsequio una medalla de chocolate personalizada, fabricada por la pastelería 'La Duquesita', con la imagen de la Plaza de la Cibeles, lugar de celebración de los triunfos y títulos del equipo blanco.

CIFUENTES: "EL REAL MADRID ES UN EQUIPO UNIVERSAL"

Posteriormente, la delegación del Real Madrid se desplazó a apenas un kilómetro, a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, donde les recibió a las 14:38 horas Cristina Cifuentes, con una llamativa chaqueta de color rojo y un efusivo abrazo a Pérez, junto al emblemático Kilómetro Cero.

Cristina Cifuentes recibió igualmente una réplica de la Liga y dos camisetas con su nombre el número 1 y el 33 -firmada por todos los jugadores- en alusión a las Ligas ganadas por el equipo, celebró la nueva victoria del Real Madrid y expresó su deseo por volver a acogerlo tras la final de Cardiff.

"Es vuestra casa y la abrimos con mucha satisfacción porque celebramos un nuevo triunfo del mejor equipo del mundo. No dudamos de que lo ibais a conseguir porque habéis peleado hasta el último minuto. Esto es el resultado de todo ese esfuerzo. Después de 5 años llega la recompensa, un premio más merecido que ningún otro. Es un premio a la constancia, al buen juego y sinónimo de jugar bien", declaró.

Cifuentes resaltó la figura de Zinedine Zidane que, según ella, no ha sido sólo "uno de los grandes futbolistas de la historia" sino un "gran entrenador superando todos los récords y agrandando la leyenda del Real Madrid".

"Nos sentimos muy orgullos del Real Madrid, casi tanto como yo vistiendo esta camiseta blanca. Ya sabéis que mi corazón es blanco. El Real Madrid es un equipo universal que está paseando el nombre de Madrid y de toda España. Gracias por hacer felices a millones de madrileños por regalarnos el mejor fútbol en Europa y del mundo. Os esperamos aquí para celebrar un nuevo éxito, la Duodécima Copa 'de España' (dixit)", señaló en un lapsus sobre un nuevo trofeo de la 'Champions'.

Pérez subrayó que era "un honor volver" a la Comunidad de Madrid para compartir esta Liga "con todos los que aman nuestro escudo y nuestra camiseta". "Sabemos que, entre ellos, estás tú. Esta plantilla de magníficos jugadores y nuestro entrenador han hecho una magnífica temporada", añadió.

Subrayó el talento y "fabuloso espíritu de equipo" que lo han hecho un "grupo insuperable". "Ha sido una Liga tremendamente difícil. Pertenece al Real Madrid no caer nunca en la autocomplacencia. Siempre queremos más y en apenas dos semanas vamos a luchar por otro de los grandes objetivos. Queremos traer la duodécima Copa de Europa. El Madrid vive uno de los grandes momentos de la historia. Queremos conseguir dos 'Champions' consecutivas. No será fácil, pero nos vamos a dejar el alma en el intento", reiteró.

Los jugadores y el propio Florentino Pérez firmaron en el libro de Honor del gobierno de la Comunidad antes de asomarse a un balcón adornado con una enorme pancarta con el lema 'Campeones' y bajo el que le esperaban varios miles de aficionados en la Puerta del Sol.