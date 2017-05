Valverde: "Muchos no van a mirar la final de Copa con nuestras expectativas"

Etiquetas

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aplazó cualquier decisión sobre su futuro y, pese a quedarse fuera de la Europa League vía LaLiga Santander, y dejó claro que no era "un final triste" para él, recordando que no son "muchos" los equipos que están pendientes de la final de la Copa del Rey, donde un triunfo del FC Barcelona les daría la clasificación europea.

"Acabamos de terminar la temporada ahora mismo, es el momento de hacer balance y de tomar decisiones o comunicarlas, lo dije el otro día. No va a ser en esta rueda de prensa. El jefe de prensa lo comunicará cuando sea público. Todos estamos esperando que el Barça gane la Copa porque nos clasificaríamos para Europa. Esperaré una semana para poner nota a la temporada", afirmó en la rueda de prensa posterior a la derrota en el Vicente Calderón (3-1).

Además, señaló que esta derrota no es un final "triste" para él. "Estamos a una semana de que el Athletic pueda estar en Europa. Si estamos cuartos, quintos o sextos, estamos mal. Si tenemos en cuenta que estábamos décimos, estamos bastante bien, porque muchos no van a estar mirando la final de Copa con las expectativas con las que estamos mirando nosotros. No es un final triste para mí, tampoco sabemos si es el final. Nos enteraremos esta semana, no os preocupéis", declaró.

"Hemos tenido de todo, en Liga hemos conseguido más puntos que el año pasado y sin embargo somos séptimos, el año pasado fuimos quintos y nos quedamos a dos puntos del cuarto. Ha habido momentos en la temporada en los que nos ha faltado juego en Liga y el equipo lo ha resuelto con empuje, y en otros momentos hemos jugado muy bien. Hemos hecho buena temporada a pesar de los altibajos. Fuera de casa hemos estado mal. No nos podemos aprobar en Europa, esa es la verdad. En líneas generales vamos a ver", sentenció el 'Txingurri'.