El Vicente Calderón responde "orgulloso" al tifo del Bernabéu

El estadio Vicente Calderón respondió este miércoles, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, a la pancarta que el Santiago Bernabéu mostró en el partido de ida en la que preguntaba "que se siente" tras perder dos finales de la 'Champions' ante los merengues, a lo que los colchoneros han replicado con un "orgullosos de no ser" como su rival.

El feudo rojiblanco, que este miércoles vivió su último choque en competición europea, contestó así durante el recibimiento de los 22 protagonistas al tifo que presentó el estadio del máximo rival el pasado martes con el lema 'Decidme que se siente. Lisboa - Milán' en referencia a las dos finales de la Liga de Campeones perdidas frente a los merengues.

Contando con la aprobación de la UEFA tras la reunión mantenida en la mañana del miércoles en el feudo rojiblanco, el lema "Orgullosos de no ser como vosotros" se suma a la campaña de respuesta en la entidad rojiblanca esta misma semana en Twitter, con frases como "saber ganar, saber perder", "no lo pueden entender" o "te quiero por tus valores y no por lo que ganas".