Busto y Manchón remarán en la Copa de España en la categoría que les prohíbe la organización del Sella

Los piragüistas Beatriz Manchón y Manuel Busto remarán este sábado con su piragua K-2 en la II Copa de España de Maratón y el VI Campeonato de España de Ríos y Travesías, que se celebra en Pravia (Asturias). Participarán en la categoría máxima, la Senior, la misma en la que no pudieron participar en la última edición del Descenso Internacional del Sella del año pasado, tras negarse la organización, lo que generó una importante polémica al entender Busto y Manchón que se les discriminaba por el mero hecho de que fuese una mujer la que remase.

Ahora, en la prueba de este sábado en Pravia, que organiza el club 'Los Cuervos' y la Real Federación Española de Piragüismo, consideran que su presencia entre los mejores confirma sus aspiraciones y que es la prueba de que no hay ninguna norma que les prohíba participar en la máxima categoría.

De hecho, confían en que esta participación sirva para que el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis) rectifique su negativa del año pasado y les permita en la primera semana de agosto de este año competir en la categoría Senior en la categoría Senior. Como el año pasado, están entrenando para ello y aspiran a quedar entre los 20 primeros en una prueba en la que participan cerca de 1.500 embarcaciones.

El pasado año, desde el Codis les negaron la posibilidad de que participasen en la categoría máxima, alegando que existía una categoría Mixta, para embarcaciones que remasen un hombre y una mujer, como era el caso. Sin embargo, los participantes de esa categoría salen en las últimas posiciones, quedando sin posibilidad de competir con los mejores, y su recorrido es incluso menor, dado que la meta de la categoría Mixta ni siquiera está situada en Ribadesella, sino kilómetros antes, en Llovio.

En declaraciones a Europa Press, Beatriz Manchón ha insistido en la "discriminación" que supuso aquella decisión. "No nos dejaban participar en la máxima categoría sólo porque yo soy mujer", ha lamentado, y ha recordado que llevó el asunto al Instituto Asturiano de la Mujer, que terminó dándole la razón.

"Si Manuel Busto hubiese querido remar junto a un actor, junto a un ciclista, un juvenil o incluso alguien que no supiese lo que es una piragua, les hubieran dejado participar en la categoría; pero como yo soy mujer, no lo permiten, no es normal", ha señalado.

Manchón ha dicho que no pretenden que se les regale nada y que están dispuestos a hacer los controles de tiempo que sean necesarios para medirse a los mejores. Tanto Busto como Manchón son deportistas olímpicos y acumulan varios campeonatos tanto mundiales como europeos. Manuel Busto también ha ganado en varias ocasiones el Descenso Internacional del Sella.

Beatriz Manchón nació en Sevilla en 1976 y acumula tres campeonatos del mundo y seis campeonatos de Europa en disciplinas olímpicas. Manuel Busto nació en Villaviciosa (Asturias) en 1975. Ha sido diez veces campeón del mundo y seis veces campeón de Europa. Tanto uno como otro están decididos a dar la batalla para conseguir, este año sí, competir en la categoría máxima del Descenso Internacional del Sella.