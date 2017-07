Emmanuel Macron: "Los valores olímpicos están amenazados y es momento de defenderlos"

Etiquetas

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este martes la propuesta de París para albergar los Juegos Olímpicos de 2024 y aseguró que es la "mejor defensa" contra las amenazas a los valores de apertura, tolerancia y respeto por el medio ambiente de la cita olímpica.

"Los valores olímpicos son nuestros valores. Hoy están amenazados por lo que es el mejor momento de defenderlos", explicó Macron a los periodistas después de la presentación de la candidatura de París en el Comité Olímpico Internacional (COI).

París está compitiendo contra Los Ángeles, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump, a quien Macron criticó por sacar a su país del acuerdo de París sobre el cambio climático. El presidente francés fue el primer jefe de Estado en asistir a la presentación de las ofertas olímpicas, mientras que Trump no estuvo presente.

La capital francesa ya albergó los Juegos de 1900 y 1924, pero no obtuvo la organización para 1992, 2008 y 2012, al igual que Los Ángeles, que acogió los Juegos en 1932 y 1984. "Nosotros no queremos perder una cuarta", afirmó Macron, que desde su primer mandamiento tiene como objetivo dar el máximo para promocionar la candidatura.

"Estoy aquí para transmitir un mensaje de que el pueblo francés está listo. No estaría aquí si no estuviesen listos", añadió. París no dejaría ningún 'elefante blanco' atrás, haciendo alusión a que ninguna instalación olímpica quedaría obsoleta.