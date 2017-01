CARBALLEDA, REELEGIDO PRESIDENTE DEL COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

Etiquetas

Miguel Carballeda fue reelegido este lunes presidente del Comité Paralímpico Español (CPE) para un nuevo mandato de cuatro años, durante una Asamblea General Extraordinaria de esta entidad celebrada en Madrid, que también ratificó el equipo directivo propuesto por el máximo responsable electo.Carballeda es presidente del Comité Paralímpico Español desde diciembre de 2004. Nació en Pontevedra en 1959, es afiliado a la ONCE desde 1977 y ha desempeñado diversos cargos en esta organización, desde agente vendedor de cupones durante nueve años hasta llegar a presidente a partir de 2003.Su vinculación con la gestión deportiva se remonta a 1988, cuando comenzó su labor directiva al frente del Negociado de Deportes de la ONCE. La Asamblea General del CPE también ratificó el equipo directivo del Comité Paralímpico propuesto por Carballeda. Así, la Vicepresidencia 1ª de Organización Interna y Relaciones Institucionales la ocupa ahora Ángel Luis Gómez (presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos), mientras que la Vicepresidencia 2ª de Planificación Deportiva y Relaciones Internacionales queda en manos de José Alberto Álvarez (presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física).También renuevan su puesto en el Comité Ejecutivo del CPE el secretario general, Miguel Sagarra, y, como vocales, Antonio Carlos Gómez (presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual), Julián Rebollo (presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido), Miguel Ángel Machado (presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, en representación de las federaciones olímpicas que cuentan con modalidad paralímpica integrada), y Santiago Poveda (presidente de la Federación Española de Deportes para Sordos, en representación de las federaciones no paralímpicas).Como novedad, se incorporan al Comité Ejecutivo como tesorera Nazaret Camacho (gerente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual) y como vocales Alberto Durán (vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE) y Fátima Cao (Real Federación Hípica Española). También forma parte del Comité Ejecutivo el director gerente de la entidad, Alberto Jofre.Durante su intervención ante la Asamblea General, Carballeda anunció las grandes líneas de trabajo que abordará el Comité Paralímpico Español durante el nuevo ciclo: avanzar en la equiparación entre deportistas olímpicos y paralímpicos, fortalecer el Plan ADOP y la colaboración de las empresas patrocinadoras, trabajar codo con codo con las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad, insistir en el proceso de inclusión de los deportistas con discapacidad en las federaciones ordinarias, reforzar la difusión del deporte paralímpico a través de los medios de comunicación y alcanzar un gran pacto entre todos los sectores implicados (deportivos, educativos, sociales, etc.) para promover y garantizar el deporte de base entre las personas con discapacidad.INTEGRACIÓN DESDE LA ESCUELATras su reelección como presidente del CPE, Carballeda declaró a los periodistas que inicia el nuevo mandato con el primer objetivo de afrontar los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se celebrarán el próximo año en Pyeongchang (Corea del Sur), después del “magnífico resultado” de los Juegos Paralímpicos de Verano de Río 2016, donde España logró 31 medallas. Indicó que España cuenta ya con 38 medallas paralímpicas de invierno y deseó que Jon Santacana y su guía, Miguel Galindo, aumenten su palmarés.Además, subrayó que quiere “contar” con el Consejo Superior de Deportes (CSD), las administraciones públicas, las federaciones deportivas de personas con discapacidad y las federaciones olímpicas para “hacer un trabajo conjunto que mejore las posibilidades de integración plena de los deportistas con discapacidad al mismo nivel que aquellos deportistas que no tienen discapacidad”. “Hay que hacer un trabajo importante, quizá aprovechando ese compromiso de un gran pacto de Estado por la educación para mejorar las condiciones de chicos y chicas con discapacidad en el aula, en su tiempo de recreo, en su hora de deporte para tratar de facilitarles también esa práctica y que sea más fácil que lleguen a la competición del mundo paralímpico”, añadió, antes de recalcar que alumnos sin discapacidad “se están quedando al margen por falta de formación o de compromiso en el mundo educativo”.Carballeda señaló que la próxima semana se reunirá con el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, y confió en que ésta será “una legislatura fructífera que nos llevará a las mejores condiciones para la cita de Tokio 2020”, porque el presidente del CSD trabajó "mucho" en la Xunta de Galicia con las federaciones de deportes para personas con discapacidad.Recalcó que todos los patrocinadores del Plan ADOP se han comprometido a seguir formando parte de éste hasta Tokio 2020 y auguró que habrá más empresas que contribuirán a que los deportistas paralímpicos se preparen mejor para las competiciones.Por último, Carballeda indicó que actualmente España está “en el camino de la igualdad y de las buenas prácticas” en el deporte olímpico y paralímpico, lo que se debe en parte, según añadió, a la labor de los medios de comunicación.“Es una enorme alegría que los responsables políticos en las comunidades autónomas llaman conjuntamente a los olímpicos y a los paralímpicos, y estos tienen también los mismos reconocimientos económicos y el mismo reconocimiento de la sociedad”, apostilló.