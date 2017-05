DISCAPACIDAD. EL CONGRESO RECHAZA EQUIPARAR LAS BECAS Y AYUDAS DE LOS DEPORTISTAS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS

Etiquetas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados rechazó este lunes, con 13 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por la que se instaba al Gobierno a “implementar las medidas oportunas con el fin de equiparar las becas y ayudas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos a través de los Planes ADO y ADOP, respectivamente”.El diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez criticó que a pesar de que los deportistas olímpicos y paralímpicos ”han competido en los mismos escenarios y son los mejores del mundo en sus especialidades, por desgracia para España no valen lo mismo”, sino “tres veces menos”, ya que, los deportistas españoles que lograron la medalla de oro en deportes individuales en los Juegos Olímpicos de Río tuvieron una recompensa económica de 94.000 euros, mientras que los deportistas paralímpicos recibieron 30.000 euros.La proposición reconocía que desde el año 2015 “las becas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos por parte del CSD son equivalentes”, pero hacía hincapié en que “esta equiparación tiene que llegar ahora entre el Plan Ado y el Plan ADOP”.Asimismo, reclamaba al Ejecutivo que llevase a cabo “programas de difusión del deporte paralímpico para mejorar la captación de patrocinadores del Programa ADOP”. Por último, Gómez hizo hincapié en que “para hacernos la foto cuando nuestros paralímpicos se van a Río sí que estamos”, por lo que remarcó que “menos foto y más trabajo para la igualdad real y efectiva”.El Grupo Parlamentario Socialista añadió una enmienda a esta proposición con el objetivo de que fuera el Consejo Superior de Deportes el que asumiese un tercio del importe de los premios por cada medalla paralímpica obtenida por los deportistas españoles”.Por su parte, la diputada del PP María Dolores Alaba explicó que está proposición pide al Ejecutivo “algo que no está en manos del Gobierno”, ya que afirmó que la gestión depende “exclusivamente” del Comité Paralímpico, el cual aseguró que “está llevando a cabo una gestión esplendida y en modo alguno vamos a consentir que se tutele y se diga al Comité Paralímpico cómo gestionar los recursos del Plan ADOP”.Finalmente, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos María Teresa Arévalo denunció que en la proposición debatida “no se propone ninguna medida” y remarcó que la formación naranja “no ha hecho ni una sola enmienda en los Presupuestos Generales del Estado” que estuviese encaminada en esta dirección.