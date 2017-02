OCHO ESPAÑOLES COMPETIRÁN EN EL MUNDIAL DE CICLISMO EN PISTA PARALÍMPICO EN LOS ÁNGELES

Etiquetas

El seleccionador nacional de ciclismo paralímpico, Félix García Casas, ha anunciado el equipo que participará en el Campeonato del Mundo de Pista, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en Los Ángeles (Estados Unidos). La selección española estará formada por ocho deportistas, siete con discapacidad, más uno de apoyo.Se trata del barcelonés Juanjo Méndez (clase MC1), el valenciano Maurice Eckhard (MC2), el navarro Eduardo Santas y el guipuzcoano Amador Granados (MC3), el madrileño César Neira (MC4) y el almeriense Pablo Jaramillo (MC5), más el tándem catalán formado por Ignacio Ávila y su piloto, Joan Font, según informó hoy el Comité Paralímpico Español.En el equipo español destaca la ausencia por lesión de Alfonso Cabello. “Tuvo una caída en diciembre, se golpeó el hombro y no ha podido entrenar con normalidad, por lo que no está en condiciones de acudir”, explicó García Casas.España tratará de ampliar el botín de medallas obtenido en los Juegos Paralímpicos de Río, donde consiguió un bronce del equipo de velocidad, formado por Santas, Granados y Cabello, y otro individual de Cabello en el kilómetro. Además, varios ciclistas se quedaron a las puertas del podio en el velódromo brasileño: el tándem Ávila-Font, que fue cuarto en persecución y séptimo en el kilómetro; Santas, sexto y séptimo en ambas pruebas, respectivamente, y Eckhard séptimo en persecución.García Casas señaló el carácter imprevisto de este Mundial, cuya celebración se anunció hace apenas un mes: “Es la primera vez que se convoca en el año post-paralímpico y, además, se ha hecho de una forma apresurada, ya que no se nos comunicó hasta los primeros días de enero, es decir, con apenas siete semanas. Por ello, no estaba contemplado en la programación de los ciclistas, que están realizando un gran trabajo para llegar en las mejores condiciones posibles. Y por otro, tampoco lo teníamos previsto en la planificación económico-deportiva de la Real Federación Española de Ciclismo”, explicó.Durante las cuatro jornadas de competición (del 2 al 5 de marzo, ambos inclusive) se disputarán pruebas masculinas y femeninas de kilómetro (o 500 metros para los ciclistas con mayor discapacidad), persecución individual, velocidad individual para tándems y por equipos para las clases C1 a C5 (ciclistas con discapacidad física o parálisis cerebral) y ‘scratch’.