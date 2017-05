LETE, SOBRE QUE EL CSD PAGUE POR LAS MEDALLAS OLÍMPICAS Y NO LAS PARALÍMPICAS: “SE HA HECHO SIEMPRE ASÍ”

Etiquetas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, argumentó con que “siempre se ha hecho así” el hecho de que el organismo que dirige pague un tercio de los premios por medalla en los Juegos Olímpicos y no haga lo mismo con los Juegos Paralímpicos.Lete, cuyo cargo tiene rango de secretario de Estado, respondió así hoy a la senadora socialista Olivia Delgado en la Comisión de Educación y Deporte de la Cámara Alta, donde la parlamentaria le preguntó por qué la partida destinada al Comité Paralímpico Español (CPE) en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 decrece en casi un 70%, mientras que asciende la relativa al Comité Olímpico Español (COE).El presidente del CSD señaló a Delgado que le preguntaba por “una discusión sutil” que “no responde a la realidad de los hechos”, aunque añadió: “Queda mucho por hacer y tenemos mucho que hacer, y es algo que nos preocupa y que nos ocupa”.Lete aseguró que el apoyo del CSD en los Presupuestos Generales del Estado para el ADO (programa de apoyo a los deportistas olímpicos) y el ADOP (para deportistas paralímpicos) “no se diferencian en tanta medida”.Subrayó que el presupuesto cuando no hay Juegos Olímpicos y Paralímpicos difiere del resto de años porque “la participación internacional de nuestros deportistas baja mucho”, y añadió que la partida para el COE en las cuentas estatales de 2017 es superior a la de 2016 porque el CSD contrajo una deuda de 740.000 euros debido a la orden de cierre de ejercicio del año pasado.IDÉNTICA CUANTÍA EN LAS BECASAdemás, apuntó que el CSD abona un tercio de los premios de las medallas olímpicas (los otros tercios corresponden al ADO y al COE) porque “se ha hecho siempre así desde el comienzo”, cuando el Plan ADO nació con vistas a los Juegos de Barcelona’92. Los de las medallas paralímpicas corren íntegramente a cargo del Plan ADOP.Lete precisó que el CSD “no hace una aportación directa” al ADO, sino de forma indirecta mediante beneficios fiscales de hasta el 90% para las empresas que entran en ese programa de apoyo a los deportistas olímpicos.“Lo que refleja el presupuesto del año 17, en definitiva, es la aportación de las medallas resultado de los Juegos de Río. Lógicamente, no tenemos capacidad el año anterior de saber cuántas medallas vamos a tener y, por lo tanto, tenemos que pagar a posteriori”, apostilló.Lete destacó que el CPE recibió de los Presupuestos Generales del Estado 150.000 euros en el anterior año no paralímpico (2015) y este año podría contar con 230.000 euros, y agregó que “eso supone que hemos subido por primera vez, como no se había hecho nunca en un año no olímpico, la partida al Comité Paralímpico Español en casi un 50%, precisamente para intentar superar esa brecha” en relación a los olímpicos.Por último, Lete recalcó que “el Consejo no hace distinciones en las becas” y “paga exactamente igual por resultados olímpicos que paralímpicos”. “Desde luego, no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones en algo que unilateralmente toma el Comité Paralímpico Español que, en plena soberanía de sus actuaciones, decide la cuantía de las becas que van a recibir sus deportistas”, concluyó.