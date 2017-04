(VÍDEO) MÉNDEZ DE VIGO SE COMPROMETE A EQUIPARAR DERECHOS DE PARALÍMPICOS Y OLÍMPICOS

Etiquetas

- Afirma que los paralímpicos “no están viendo mermadas” las ayudas del Gobierno. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que trabajará para equiparar los derechos de los deportistas paralímpicos y los olímpicos, después de que destacados deportistas con discapacidad se hayan quejado en las redes sociales de un “trato discriminatorio” en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.En una entrevista concedida a Servimedia, Méndez de Vigo indicó que “tenemos ver cómo podemos ir equiparando” los derechos de los deportistas paralímpicos y los de los olímpicos. “Creo que tenemos que ir remediando esas situaciones, una situación que será mejor, pero todavía queda por hacer. Yo eso lo sé, soy consciente de ello y trabajaré por ello”, sentenció.El titular de Educación, Cultura y Deporte hizo estas consideraciones ante las críticas que ha generado que el proyecto de cuentas estatales de este año, que iniciará en breve su tramitación parlamentaria, incluya que el Comité Paralímpico Español (CPE) podría recibir 230.000 euros, lo que supone un 69,3% menos en comparación con los 750.000 euros que percibió en 2016. Esta variación contrasta con el incremento del 20% para el Comité Olímpico Español (COE), que pasa de 1,25 a 1,5 millones de euros, que el CSD atribuye a que hay que abonar los premios de los Juegos Olímpicos de Río. Esto ha provocado la indignación de varios de los más destacados deportistas paralímpicos, que mostraron su malestar en Twitter, entre ellos los tres abanderados españoles en los tres últimos Juegos Paralímpicos: el palista José Manuel Ruiz (que escribió: “Triste, decepcionado, indignado... ¿En serio nos merecemos esto? ¿Ésta es la inclusión que se proclama? Las palabras se las lleva el viento”); la nadadora Teresa Perales (“¿en serio un 69,3% menos de presupuesto para el Comité Paralímpico Español?”); y el atleta David Casinos (“Qué duro es recibir esta noticia, olajá algún día pueda ver la igualdad”). Además, ha surgido una campaña en Twitter con el hashtag '#paraigualdad', en el que diferentes deportistas colgaron mensajes, vídeos o fotos en apoyo a la igualdad en el deporte paralímpico, entre ellos dos representantes olímpicas: la nadadora Ona Carbonell y la waterpolista Jennifer Pareja.“CONTAR CON LAS EMPRESAS”A este respecto, Méndez de Vigo recordó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto-ley por el que da luz verde a los planes ADO y ADOP con vistas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con el que señala que el programa de preparación de los deportistas españoles tiene la consideración de acontecimiento de excepcional interés público y conlleva incentivos fiscales para las empresas patrocinadoras.En este sentido, apuntó que las aportaciones del Estado en esta materia son “una parte muy pequeña de la real” y consideró que “lo más importante” es “contar con las empresas”, antes de destacar que le impresionó “la camaradería, la competitividad y la superación” en los Juegos Paralímpicos de Río, que presenció ‘in situ’ y tuvo la oportunidad de entregar la primera medalla de oro de la delegación española al atleta Kim López.Méndez de Vigo explicó que, desde el punto de vista presupuestario, los ciclos olímpicos y paralímpicos tienen dos momentos diferentes: los tres años en los que no hay Juegos, cuando la asignación al COE y al CPE es “bastante baja”, y el año olímpico y paralímpico, cuando la dotación sube para costear el viaje. “Así se ha hecho desde siempre y se hace igualmente con las federaciones deportivas, que en año olímpico tienen más gastos para preparar los Juegos”, añádió. Además, subrayó que este año la inversión para el Comité Paralímpico Español crecerá en comparación con los últimos ejercicios no paralímpicos, puesto que se presupuestaron 150.000 euros entre 2013 y 2015, y en 2017 serán 230.000."REDUCIR LA BRECHA"Méndez de Vigo consideró “importante” que, “por primera vez en la historia, las federaciones deportivas van a consolidar en 2017 la financiación del año olímpico, a pesar de que su actividad es menor, y que dentro de las 64 federaciones financiadas se encuentran las de deporte adaptado, por lo que los deportistas no están viendo mermadas las ayudas que se les conceden desde el Gobierno”.Comentó que el incremento del 20% para el COE se debe a “un compromiso de financiación” que resuelve los pagos que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tenía pendientes por los premios de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Río.“El Gobierno, a través del CSD, lleva años dando pasos significativos para reducir la brecha entre el deporte olímpico y el paralímpico, hasta terminar con ella: se les ha integrado en la Subdirección General de Alta Competición, se mejora su financiación, se le entregó la Gran Cruz del Mérito Deportivo a Teresa Perales, su sede está en el propio CSD”, concluyó.