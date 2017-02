Los Patriots firman una remonta épica ante los Falcons y se llevan la LI Super Bowl

Etiquetas

New England Patriots agrandó su leyenda en el siglo XXI en el fútbol americano estadounidense y levantó por quinta vez el trofeo Vince Lombardi tras imponerse este domingo en una histórica LI edición de la Super Bowl al batir a Atlanta Falcons por 28-34 tras una épica remontada.

El marcador del NRG de Houston reflejaba un demoledor 28-3 al inicio del tercer periodo a favor de los campeones de la Conferencia Nacional y su rival parecía totalmente perdido y sin argumentos ni ofensivos ni defensivos. Sin embargo, no se rindió y encontró un resquicio que le llevó de forma mágica a la primera prórroga en la historia de la Super Bowl con un demoledor e inesperado parcial de 25-0.

En el tiempo extra, Tom Brady, estelar desde el tramo final del último cuarto, no desaprovechó la opción de ganar el sorteo y llevó a los suyos hasta la gloria, corroborada con el 'touchdown' final de James White, su mejor socio este domingo, para sumir en un enorme pesar a Atlanta, que lo hizo bien todo hasta que le devoró la presión.

El mariscal de campo californiano se tomó la revancha por su sanción por el 'Deflategate' y ganó su quinto anillo a sus 39 años, deshaciendo el empate con Joe Montana y Terry Bradshaw y su cuarto 'MVP' de la Super Bowl para agrandar su leyenda ante un cariacontecido Matt Ryan, elegido 'MVP' del campeonato, mucho más sólido durante todo el partido y que cerró el año sin intercepciones en la postemporada, séptimo de la historia en lograrlo, pero el primero en no ganar el anillo.

Los dos 'quarterbacks' vivieron un desacertado inicio de partido, siendo ambos víctimas de dos 'sacks'. Las defensas podían con los ataques y los primeros 15 minutos de la gran final dejaron a cero los marcadores de los dos equipos.

New England no encontraba la forma de resquebrajar la defensa de su rival y pagó caro sus errores en el segundo cuarto. Primero, un 'fumble' le hizo perder una posesión que convirtió en oro Atlanta gracias a la aparición de Julio Jones. Ryan conectó con el receptor y ganó yardas que luego Devonta Freeman, que hizo mucho daño 'terrestre' en el primer tiempo, aumentó para culminar el primer 'touchdown'.

Los Patriots no encajaron bien el golpe. Brady siguió sin hallar resquicios en la defensa de los Falcons, que controlaba bien a Edelman y frenaba a Garrett, y el partido se les puso en un visto y no visto muy cuesta arriba. Tras otro 'drive' sin éxito, Atlanta hizo su segundo 'TD' después de un gran pase de Ryan a Hooper, y en medio del atasco de su ataque, el 'quarterback' californiano erró y la intercepción le costó un 'TD' de 82 yardas de Alford para un ya amenazante 21-0.

Un 'field goald' de Gostkowski dio algo de aire a los de Bill Belichik al descanso, momento para el como casi siempre espectacular show del entre tiempo, a cargo de Lady Gaga. La mayor diferencia remontada en una Super Bowl era de 10 puntos y New England no parecía que pudiese obrar un milagro porque no dejaba de pasar ataques.

ESPECTACULAR PERIODO FINAL DE LOS PATRIOTS Y BRADY

En cambio, Atlanta no perdonaba y mostraba su cantidad de alternativas. El marcaje planeado sobre Jones le neutralizó, pero Ryan encontró otros receptores como Gabriel o Coleman, este autor de un nuevo 'TD' ya con aroma a definitivo (28-3) , pero los de Dan Quinn no tenían previsto que ya no anotarían más ni que su rival reaccionaría como lo hizo.

White, en el tramo final del tercer periodo, logró por fin el primer 'TD' para los campeones de la Conferencia Americana, primera piedra para mantener el sueño de los de Boston, pese a que Gostkowski erraba el punto extra (28-9). El reloj era el peor enemigo de los Patriots, que sólo sacaban un 'FG' en su primer ataque (28-12) , pero que sacaron carácter y cuando ya casi nadie lo esperaba recuperaron sus opciones con un 'fumble' que les permitió ponerse a un 'TD' (28-20) de poder igualar el partido.

Era el momento de ver de qué 'pasta' estaban hechos los Falcons. Freeman, a la carrera, ganó yardas, y Jones volvió a aparecer para coger un envío de Ryan de forma espectacular y ganar tiempo, pero no anotaron y dieron un último 'drive' a Brady, al que le restaban 3:30 para hacer algo histórico. El californiano lo logró, aunque sobre todo fue gracias en buena medida a una acrobática y milagrosa recepción de Edelman. White anotó el 'TD' y Amendola los dos puntos extra necesarios para enviar la Super Bowl por primera vez a la prórroga en sus 51 ediciones.

El sorteo favoreció a los de Belichik, que tuvieron el primer ataque, sabedores de que un nuevo 'TD' les daba el Vince Lombardi. Brady parecía rejuvenecido y su brazo fue encontrando los receptores que antes no aparecían. Los Falcons ya no podían detenerle y White culminó la épica con el último 'TD' para dar el quinto anillo de su historia a los Patriots, todos bajo la dupla Belichik-Brady, a uno de los seis de los Pittsburgh Steelers.