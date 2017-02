Lady Gaga protagonizará el espectáculo más caro de la historia de la Super Bowl

Etiquetas

Lady Gaga será la gran protagonista del espectáculo en el descanso de la Super Bowl que se celebrará en la madrugada del domingo al lunes en España (00:30 horas) en el NRG de Texas y que enfrenatará a los New England Patriots y los Atlanta Falcons. Apenas hay detalles sobre el show, pero sí se sabe que será el más caro de la historia, costará 10 millones de dólares.

El reto de la estrella musical que ya cantó el himno de EEUU en la edición de 2016 es convertirlo también en el mejor de la historia. La NFL pondrá a su disposición 10 millones de dólares, superando los gastos de Coldplay (2016) y Katy Perry (2015).

El dinero va íntegramente para la cantAnte y para el espectacular montaje, ya que el resto de personas que participan en la actuación no cobran. Poco a poco se van conociendo los detalles del show, aunque la mayoría se mantienen en secreto. Por el momento, ha compartido este vídeo con su madre ensayando sobre el 'escenario'.

Lady Gaga ha anticipado en las redes sociales que cantará alguno de sus mejores éxitos, como 'Poker Face' o 'Born this way'. Salvo sorpresa, no tendrá la compañía de ningún invitado, aunque algunos medios americanos barajan la posibilidad de que también participe Beyonce, Elton John o Tonny Bennet.

El show será único y según fuentes de Page Six, "su equipo está preocupado" por los temas técnicos y de seguridad ya que "están creando múltiples planes sobre cómo llevarla de manera segura al techo, incluyendo potencialmente cortar un agujero en el techo del domo". Lady Gaga "dispuesta a todo", y está "presionando para hacerlo".

Michael Jackson (1993)

Casi con total seguridad, la mejor actuación en una Super Bowl la protagonizó un Michael Jackson en la cresta de la ola en 1993. Efectista y desbordante de talento, como eran las grandes actuaciones del Rey del Pop. Los pelos como escarpias.