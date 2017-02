Breve diccionario para seguir la Super Bowl entre Patriots y Falcons

Etiquetas

Este lunes (00:30 horas / #0) los Estados Unidos y prácticamente todo el mundo se paran ante el televisor para ver uno de los acontecimientos deportivos de más impacto a todos los niveles del mundo como la Super Bowl, la gran final del fútbol americano estadounidense y que este año reúne en Houston a los Patriots de New England frente a los Falcons de Atlanta.

Su espectacularidad y atracción hace que sean muchos los que se pongan delante del televisor y, pese a no ser unos auténticos expertos, traten de ver un evento prácticamente incomparable en el mundo del deporte, e incluso en el del 'marketing'.

Para ello, hemos hecho un pequeño diccionario con algunas palabras claves que pueden ayudar a entender mejor el funcionamiento del fútbol americano y que la madrugada en España se haga mucho más llevadera para algún primerizo.

TOUCHDOWN: Sin lugar a dudas, la palabra más importante. Es la máxima anotación y da 6 puntos al recibir sin dejar caer el óvalo en la 'end zone' o penetrar en carrera, a veces incluso con un acrobático salto, en esta zona. Una vez anotado, el equipo puede elegir entre hacer un punto más con un golpe o buscar dos con un nuevo intento de 'TD' a pocas yardas de la 'end zone'.

QUARTERBACK: El 'cerebro' ofensivo del equipo y al que sus compañeros deben evitar que plaquen para que pueda armar la ofensiva. Puede pasar o correr con el óvalo. En esta Super Bowl se miden una leyenda como Tom Brady (Patriots), de 39 años, con el que ha sido considerado mejor jugador del año, Matt Ryan(Falcons), de 31.

DOWN: Son las oportunidades que tienes en ataque. Normalmente son cuatro en las que tienes que cubrir un mínimo de yardas. Siempre se empieza con 10 (1ª y diez) y si las cubres o superas, mantienes el primer down. Si no y, por ejemplo, sólo cubres 5, pasas al segundo y 5, pero si pierdes 5 en tu primer intento, sería 2ª y 15.

END ZONE: Es la zona de anotación de cada equipo. Si uno es derribado en la suya propiaincurre en un 'safety'.

SAFETY: Es cuando eres derribado en tu propia 'end zone' con el óvalo en tu poder o si la ofensiva comete un castigo detrás de su propia línea de anotación. Te cuesta dos puntos.

SACK: Se produce cuando el 'quarterback' es derribado.

FUMBLE: Balón que queda suelto.

INTERCEPCIÓN: Como la misma palabra dice, es interceptar el pase, lo que permite al equipo contrario atacar y ganar yardas, lo que puede ser dañino si el rival está descolocado.

PUNT: Es una patada para alejar el balón y que se produce una vez que has agotado tus 'downs' y no tienes opciones de anotar ni de avanzar.

FIELD-GOAL: Vale tres puntos y es cuando una vez acabados tus 'downs' hay distanciasuficiente para meter la patada ('punt') entre palos.

LÍNEA DE SCRIMMAGE: Línea imaginaria que atraviesa el campo de forma transversal que separa a los dos equipos, que no pueden atravesarla hasta que se inicie la jugada.

POCKET: La zona situada detrás de la línea de 'scrimmage' donde el 'quarterback'' está protegido por sus defensas.

Tampoco conviene olvidar que se enfrentan once contra once, con jugadores exclusivamente para el ataque y otros para la defensa, durante cuatro periodos de 15 minutos cada uno.