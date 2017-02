Dos jugadores de los Patriots se niegan a visitar la Casa Blanca de Trump

Etiquetas

La visita de los New England Patriots a la Casa Blanca como campeones de la Super Bowl cuenta ya con dos jugadores menos de los previstos. Martellus Bennett y Devin McCourty no quieren ser homenajeados por Donald Trump, un presidente por el que no se sienten "aceptados" y al que "no soportan".

McCourty aseguró que no podría "imaginarse de ninguna forma" ir a la Casa Blanca y se sumó a la decisión de Martellus Bennett, que ya comentó dos veces que no acudiría.

"La razón fundamental para mí es que no me siento aceptado en la Casa Blanca", aseguró McCourty en 'The New York Times'. "Con las fuertes opiniones y los perjuicios del presidente, creo que un grupo de gente puede sentirse aceptado y otro no", añadió.

Bennett, que como McCourty es afroamericano, ya se había unido a las protestas contra el himno americano durante la temporada 2016 de la NFL.

"No iré a la visita porque no soporto al tío que está en la Casa Blanca", manifestó Bennett en repetidas ocasiones.

El jugador aseguró "no estar preocupado" por el hecho de que sus sentimientos estuviesen en contra de los del propietario de los Patriots, de su quarterback y de su entrenador.

Robert Kraft, Tom Brady y Bill Belichick dijeron que eran amigos de Trump, quien disfrutó con la remontada de los Patriots. Brady no acudió a la visita a la Casa Blanca de Obama en 2015, aunque aludió a problemas de calendario.