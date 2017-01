Athletic y Atlético se reparten un punto agridulce por un destello de Griezmann

Etiquetas

El Athletic de Bilbao y el Atlético se han repartido los puntos en San Mamés en un partido, como era previsible, con más intensidad que buen juego. Aún así, la brega, la batalla aérea y los goles permitieron disfrutar de un duelo entretenido que pone fin a una racha de Simeone, que había ganado sus cuatro partidos como entrenador en terreno bilbaíno. Griezmann apareció a poco del final para firmar el definitivo2-2 con un golazo desde fuera del área.

Aún no se habían sentado muchos de los espectadores de San Mamés cuando Koke marcó el segundo gol más rápido en la historia del estadio. Gameiro ganó una carrera a los centrales y cedió para Filipe, que se la dejó a Koke y este buscó a Griezmann con un centro que no tocó nadie y despistó a Gorka Iraizoz. El francés no se quiso apuntar el tanto y rápidamente señaló al canterano. "Tuyo", le indicaba.

Goles más tempraneros en partidos de Liga en el nuevo San Mamés:1'27'' Medrán (Valencia)2'06'' Koke (Atlético) 22 de enero de 2017

El guión del partido no se le podía poner mejor al equipo de Simeone, que volvió a colocar a Carrasco de titular en la banda izquierda acompañando en ataque a Griezmann y Gameiro. Esta vez no hubo experimentos y Giménez volvió al centro de la zaga. A pesar de juntar a los 'jugones', el Atlético cedió totalmente el peso del esférico al Athletic, que no contaba con Beñat para dirigir el juego ni con Aduriz para bajar los balones aéreos, así que no se encontraba nada cómodo.

Las posesiones del equipo local eran inofensivas y el Atlético se comenzó a sentir tan a gusto que empezó a recular en el campo para buscar únicamente el contragolpe. Y así llegó una gran ocasión de Carrasco, que corrió 40 metros hasta llegar al área, pero la cruzó demasiado ante Iraizoz. Apenas Muniain estaba con chispa y lo intentaba en jugadas individuales, pero se estrellaba ante la poblada zona central de jugadores visitantes.

Lekue y De Marcos remontan

Williams se desesperaba en las batallas perdidas contra Godín y Giménez, así que intercambió la posición con Raúl García, inoperante en la banda. El cambio de cromos le dio más peso al Athletic en el campo rival, ya que al menos colgaba balones con algún sentido. Raúl García probó con a Moyá un disparo que casi se cuela y en uno de las primeras acciones de Williams partiendo desde la banda, llegó el empate. Encontró a Lekue en el área, el canterano recortó a Giménez y la puso con mucha calidad al fondo de las mallas de Moyá justo antes del descanso.

Las caras camino de los vestuarios eran totalmente diferentes a las vistas sobre el cesped durante casi toda la primera mitad. El Atlético, que había tenido el partido bajo control, se encontraba con tablas en el marcador sin esperarlo. El Athletic, sin apenas intentarlo.

La segunda mitad comenzó llena de imprecisiones y en una de las muchas de los visitantes, el Athletic enlazó la mejor jugada del partido. De Marcos salió de la cueva, toco para Iturraspe y este para Raúl García, que sacó un centro preciso y precioso desde la banda para que el lateral cabeceara a placer el segunda tanto del equipo local.

Simeone reacciona para ir a por un punto muy valioso

Quedaba media hora y Simeone sacó todo su arsenal para no ver como el Athletic se acercaba a tres puntos en la clasificación. Primero quitó a Gabi para meter a Torres y poco después entraron Correa y Gaitán. El fútbol brillaba por su ausencia, pero nadie daba un metro por perdido como ya predijeron los entrenadores. El Athletic lograba desconectar a todo el frente de ataque del Atlético, pero Griezmann juega a otra cosa.

'El Principito' avisó con una vaselina perfecta que superó a Gorka, pero la jugada no valía por fuera de juego. Sí que valió el golazo del minuto 80, cuando Griezmann arrancó en jugada individual, recortó a un defensor, encontró un hueco y sacó un latigazo imparable desde 25 metros que lamió el palo para besar las mallas.

Ninguno de los equipos se conformó con el empate, quizás que los dos hubieran ido por delante en algún momento del partido influyó. El Atlético apenas tenía jugadores de contención y el balón iba de un área a la otra aunque sin ocasiones claras de gol. Al final reparto de puntos que deja al Athletic en la lucha por la Europa League y al Atlético más lejos del tercer puesto.