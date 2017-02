El Atleti perdona la vida al Barça y un gol del expulsado Suárez vale la final (1-1)

Etiquetas

Los duelos entre Barcelona y Atlético nunca defraudan. Los rojiblancos presentaron esta vez una oda al fútbol, pero sin premio ante un Barcelona en el que con un chispazo de Messi, todo se soluciona. La expulsión de Sergi Roberto volvió a dar alas a los de Simeone en un partido con un guión impredecible.

Gameiro falló un penalti y marcó más tarde. Suárez también fue expulsado, aunque dudosamente, y el Atlético nunca dejó de creer hasta el pitido final. Al final, cuarta final de Copa consecutiva para el Barça.

La historia de siempre

No quedaba otra. Con Torres, Griezmann y Carrasco como tridente de ataque, el Atlético de Madrid salió a morder al Camp Nou, ese estadio en el que en 2014 se proclamó campeón de Liga.

En aquella temporada el conjunto rojiblanco ahogaba a sus rivales con su presión y su efectividad, y en la primera media hora de la semifinal de Copa del Rey, solo le faltó lo segundo.

Fue una exhibicion de presión a todo campo, recuperación rápida y creación de ocasiones. Una exhibición que Carrasco pudo comenzar con un gol cantado que envió al muñeco.

El belga aprovechó un contragolpe para quedarse solo delante de Cillessen, y cuando la afición rojiblanca ya cantaba el tanto, Carrasco chutó al centro propiciando el despeje de un Cillessen que se convertiría en protagonista absoluto en los siguientes minutos.

Un doble paradón en una falta en la que finalmente el colegiado decretó fuera de juego, una mano abajo tras un tiro de Koke desde la media luna, un cabezazo de Godín a la salida de un córner... El cancerbero lo detuvo todo y por raro que parezca, pasada la media hora de juego, el Camp Nou gritaba "Cillessen, Cillessen" y no "Messi, Messi".

El argentino, como todo el frente de ataque de su equipo, estaba desconectado. André Gomes no daba a basto ante la presión del Atleti en medio campo, aunque tras los errores de los visitantes de cara a gol, todo parecía indicar que a la primera que tuviese el Barça, el gol caería.

El bagaje de Messi había sido un pobre disparo desde la frontal que atrapó en dos tiempos Moyá. Eso fue todo hasta el minuto 42, en la primera acción en la que los astros se alinearon.

El argentino dejó atrás a Godín y a dos rivales más con su clásica diagonal hacia el centro, y ahí disparó abajo a un lado, donde más le duele a los porteros. El portero despejó como pudo, pero ya nada pudo hacer ante el depredador Suárez en el rechace.

El Atlético había tenido seis ocasiones y el Barça una. El resultado al descanso era 1-0. Fútbol y lo que vale el gol en el mismo.

El Atlético rozó el milagro

El comienzo de la segunda parte fue una pesadilla para el Atlético. En tan solo dos minutos perdió a dos jugadores por lesión. Primero cayó Gaitán y después Godín. Correa y Lucas entraron al terreno de juego.

El Barça tenía otra cara. Messi y Suárez no paraban de triangular y el 2-0 parecía cerca hasta que Sergi Roberto cometió un error incomprensible.

Estaba preparado en la banda para sustituirle Aleix Vidal pero este no pudo entrar porque Sergi Roberto recibió la segunda amarilla por una dura entrada sobre Filipe. Expulsado y fuera de la final de Copa.

Luis Enrique tuvo que introducir a Mascherano por Denis y Simeone salió a la carga con Gameiro por Torres. Al Barça le quedaba media hora de sufrimiento con 10 jugadores.

Pero ahí no quedó todo. El Barcelona pudo darse con un canto en los dientes por no encajar un gol instantes después de la expulsión. Un gol que debería haber encajado ya que Griezmann marcó el 1-1 en posición legal, no en fuera de juego como indicó el colegiado. Las imágenes son clarividentes.

12 minutos le duró el frontón al Atlético de Madrid por culpa de Carrasco. El belga, desafortunado durante todo el partido, se resbaló y se llevó por delante a Arda. Segunda amarilla y los dos equipos con 10. El Camp Nou respiraba tranquilo.

Messi estuvo a punto de sellar el pase con un chutazo al larguero pero en el partido todavía tenían que pasar muchas cosas.

Piqué cometió penalti sobre Gameiro y el francés... lo falló. Lo envió al larguero y ya todo parecía perdido para los de Simeone. Parecía, porque Piqué volvió a fallar, esta vez en un despeje, y Griezmann dejó solo a Gameiro para que se resarciese del penalti y anotase el 1-1. Faltaban 7 minutos más el descuento.

El Atlético rozó el milagro. Suárez fue expulsado dudosamente por doble amarilla y Griezmann tuvo en sus botas el gol, pero no atinó a rematar, sino más bien a despejar en el área rival.

Al final, tras una dura falta de Filipe sobre Messi que fue amarilla pero mereció la roja, el Barcelona alcanzó su cuarta final de Copa consecutiva, un partido que no jugarán ni Suárez ni Sergi Roberto por sanción.

