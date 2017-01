El Barça, a favor del videoarbitraje para no perder puntos por errores arbitrales

Etiquetas

Los errores arbitrales ante el Athletic y el Villarreal han provocado la crispación en el Barcelona. Por un lado está el discurso de Gerard Piqué, crítico con Borbalán en Bilbao y señalando a Javier Tebas en Villarreal, por otro la actitud de club y Luis Enrique, que apuestan por ayudar a los árbitros y por la aplicación del videoarbitraje desde ya en La Liga.

El vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, así lo confirmó hace meses en los micrófonos de Movistar +. "Igual que lo hay en el rugby y en tenis, ahora que existen los medios por qué no vamos a ayudar a los árbitros. No sé por qué no va hacia delante", explicó Mestre.

Preguntado sobre el videoarbitraje, Luis Enrique también se mostró a favor de su aplicación en La Liga tras la polémica que se generó con su utilización en el Mundial de Clubes.

"Estoy a favor del videoarbitraje. La evolución del fútbol tiene que ir por ahí. Hay que ver en qué jugadas detener el partido pero en todo lo que signifique ayudar al mundo arbitral, estoy de acuerdo. No siempre hay que echarle la culpa a los árbitros", señaló el técnico asturiano.

Luis Enrique volvió a declarar tras la derrota 2-1 en Bilbao, donde el colegiado Fernández Borbalán debió expulsar a Aduriz y no indicó al menos un penalti claro a favor de los suyos, que "hay que ayudar a los árbitros", desmarcándose de las críticas de Gerard Piqué.

El videoarbitraje se probó en el Mundial de Clubes y recibió numerosas críticas pero lo cierto es que la FIFA planea implementarlo en el Mundial de Rusia 2018, y La Liga presidida por Javier Tebas espera aplicarlo en dos años, como informó la Cadena COPE.

De esta forma también se utilizaría en España a partir de 2018 la 'Goal-Line' Technology que ya funciona en la Premier League para detectar goles fantasma.