El Barça destroza con una 'manita' y un festival de fútbol a la UD Las Palmas

La UD Las Palmas no pudo exhibir en el Camp Nou el fútbol que la ha llevado a ser el equipo revelación de la temporada, simplemente porque el Barcelona no le dejó. El equipo de Luis Enrique fue un torbellino de fútbol con los titulares y los no habituales enchufados por igual. Suárez abrió el marcador y Messi inició el vendaval de la segunda mitad. Ni rastro de Las Palmas en Barcelona.

Javi Varas capea el temporal

Tarde soleada en Barcelona para la disputa de un partido entre dos equipos que habitualmente brillan por su fútbol, aunque en el Camp Nou la UD Las Palmas brilló por su ausencia, al menos en la primera mitad.

Tras 10 minutos iniciales de tanteo, la maquinaria azulgrana comenzó a carburar de la mano del mejor André Gomes de la temporada.

El portugués, apuesta de Luis Enrique en el equipo titular a pesar de las críticas, fue el más activo del centro del campo local y por primera vez esta temporada fue decisivo. Aleix Vidal le cedió un pase para que llegase hasta la línea de fondo, y allí André Gomes asistió a Suárez para poner el 1-0 en el marcador. La primera asistencia de la temporada de un jugador acostumbrado a hacer lo propio partido tras partido en el Valencia.

La exhibición del luso no se quedó ahí. Instantes después gozó de dos ocasiones que incomprensiblemente no terminaron en gol. Primero gracias a un centro de Suárez que pretendía devolverle el pase de gol, pero que Javi Varas evitó el tanto con los pies.

El portero, que años atrás cuajó un partidazo en el Camp Nou con el Sevilla, iba camino de repetir hazaña. Nada hubiera podido hacer en el chut de Gomes desde el punto de penalti buscando la escuadra, pero por suerte para el guardameta el tiro se perdió por encima del travesaño.

El partido era de por sí de ritmo lento. La UD Las Palmas no se inmutaba y estaba completamente a merced del Barcelona.

De hecho, resulta casi imposible explicar cómo la primera parte no acabó en goleada con dos ocasiones marradas más en las botas de Lionel Messi.

Un regate solo a la altura del argentino en el borde del área pequeña dio paso a un centro-chut peligrosísimo que Rafinha no remató por centímetros.

Sin embargo, la oportunidad por antonomasia llegó segundos antes del intermedio. Aythami se durmió, Messi robó y se quedó delante de Javi Varas, al que no pudo superar una vez más gracias a una estirada antológica. El 1-0 al descanso supo a muy poco.

Una 'manita' y gracias

Una chilena de Kevin-Prince Boateng desviada y un testarazo del ghanés que no encontró portería hacían presagiar una segunda parte con alternativas para la UD Las Palmas. Desgraciadamente, los canarios despertaron del sueño en tres minutos.

Los mismos que tardó Messi en marcar el gol de la tranquilidad. Javi Varas cometió su primer error del partido al no atrapar un centro de Rafinha permitiendo al número 10 empujar el balón a gol a placer. Siete goles del argentino en los siete últimos partidos.

El tanto espoleó a los azulgranas que ya no pararon de atacar. Con su tanto Messi sumaba 14 goles como pichichi de La Liga, una cifra a la que también se sumó Luis Suárez con un doblete en la siguiente acción de ataque.

Fue un golazo. El uruguayo se acomodó la pelota y lanzó con rosca al palo largo desde dentro del área haciendo imposible la estirada de Varas

La UD Las Palmas estaba recibiendo todos los goles que el Barça le perdonó en la primera mitad y faltaba todavía media hora de juego.

Arda Turan, al aprovechar un rechace en el área, no quiso perderse la fiesta con el 4-0, justo antes de que Luis Enrique moviese piezas para dar descanso a titulares como Suárez y Busquets: entraron Alcácer y Mathieu en sus respectivos lugares.

El partido fue tan bien que incluso los más criticados brillaron. Alcácer asistió a Aleix Vidal para que marcase su primer gol en el Camp Nou ante el júbilo del cuerpo técnico. Una 'manita' perfecta para meter presión al Real Madrid de cara a su visita al Sevilla.

