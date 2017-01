El Barcelona destituye a Gratacós por decir que Messi no sería tan bueno sin Neymar, Suárez o Iniesta

Etiquetas

El Barcelona ha cesado en el cargo a Pere Gratacos, que deja de ser el responsable de Relaciones Institucionales deportivas del FC Barcelona, aunque sí continuará como dentro del proyecto Masía 360. Ha sido el representante del club en el sorteo de los cuartos de la Copa del Rey celebrado en Las Rozas y las palabras ante los medios le han costado el cargo.

Al ser preguntado sobre las decisivas actuaciones de Messi en los últimos partidos y si para su renovación hay que tener sentido común o poner todo encima de la mesa, su respuesta ha sido la siguiente: "Yo te contesto la primera parte, la segunda no. Te contesto que no fue solamente Leo. Leo es una persona de las más importantes del equipo, pero realmente el que pasó fue todo el equipo. Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin los demás jugadores tampoco sería tan buen jugador. Pero evidentemente que Neymar... eee... Mesi es el mejor jugador. En este caso, la segunda parte (si debe renovar o no) no te la contesto porque no me toca. Gracias".

Pere Gratacòs: "Leo es importante pero si el equipo pasó también fue por todo el equipo" #GolSorteopic.twitter.com/vKfinx5al5 — GOL (@Gol) 13 de enero de 2017

Comunicado del Barcelona

"El FC Barcelona destituye Pere Gratacós como responsable de Relaciones Institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol. Pere Gratacós ha sido destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey celebrado hoy en Madrid. La decisión ha sido tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, que asumirá directamente estas funciones a partir de ahora. Pere Gratacós continuará vinculado al FC Barcelona desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360".