Bartomeu: "Llevo de forma personal la renovación de Messi, nada de nervios"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados del Barcelona a través de la televisión autonómica catalana. Ha pedido tiempo y calma hasta que se concrete la renovación de Leo Messi.

"Nada de nervios. Quiero tranquilizar a todo el mundo. Son unas negociaciones que llevo personalmente con la familia y con el entorno; es un tema de tiempo, todo lo llevamos con discreción y queremos que Leo, el mejor jugador del mundo, siga aquí", señaló en declaraciones a TV3

"Queremos que renueve y es muy importante para el club. Por esfuerzo y trabajo no quedará. Cuando dos personas se quieren entender, tiene que producirse un buen final y ojalá se retire en el club", ha añadido.

Bartomeu no ha querido dar más detalles sobre las negociaciones y ha afirmado que "es el mejor jugador del mundo, queremos que siga y él quiere seguir. Está muy bien en Barcelona. Todo se hará con la tranquilidad que hace falta. Es una renovación imprescindible en este club".

Y el gran damnificado sobre la renovación o no de Messi ha sido Peré Gratacos, que "no se marcha del club, tenía un cargo, representante del Barça en la Federación, y seguirá su trabajo en La Masía con el tema de la formación de jugadores. No hay nada, se ha creado una polémica que nos ha costado entender a nosotros, pero Pere Gratacósno se marcha",

"Messi es el mejor jugador del mundo, pero no de ahora, de la historia del fútbol. Cada vez es mejor, cada vez juega mejor Es un futbolista espectacular y el Barça con él lleva una gran trayectoria. Messi es el líder y mejor del mundo. Es incuestionable que su figura es fundamental", ha añadido sobre el tema Gratacós.

Menos contundente ha sido el club con Óscar Grau, quien dijo que había que tener sentido común con la renovación de Messi: "Ha habido una mala interpretación. El sentido común nos dice que hemos de renovar a Messi. Se han sacado de contexto las declaraciones, pero hemos de convivir con ello. Estoy de acuerdo con Luis Suárez, lo más importante es que Messi siga con nosotros", ha defendido Bartomeu.