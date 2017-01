Bradley Lowery, el niño con cáncer terminal, premio al Mejor Gol del Mes en la Premier

El premio al Mejor Gol de la Premier en diciembre tiene un doble ganador. Por un lado, Mkhitaryan con su golazo de espuela ante el Sunderland y, por otro, Bradley Lowery, el niño con cáncer precisamente fan del Sunderland que marcó un gol en el calentamiento del partido frente al Chelsea.

El niño de cinco años sufre un neuroblastoma por segunda vez, después de que su enfermedad reculase en 2015, tras varias operaciones y un tratamiento de quimioterapia.

Su familia recibió la horrible noticia de que el cáncer que sufre Bradley es terminal, pero se niegan a bajar los brazos para intentar curarle.

Bradley fue invitado al partido entre Sunderland y Chelsea en diciembre y en el calentamiento marcó un gol desde el punto de penalti para los 'Black Cats'.

The best goal I have ever seen at the SOL 💙 #bradleysfight#bradleylowery#safc#heropic.twitter.com/a922TFM8Pi