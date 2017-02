La FIFA suspende a Calhanoglu y el crack del Leverkusen será baja ante el Atlético

Etiquetas

Hakan Calhanoglu, estará cuatro meses fuera de los terrenos de juego después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) haya rechazado su recurso a la sanción impuesta por la FIFA por rescindir sin motivo su contrato con el Trabzonspor en 2011. Por lo tanto, el turco se perderá la eliminatoria de octavos de final de Champions League ante el Atlético y deberá pagar 100.000 euros como indemnización a su exequipo.

"Lamentamos esta decisión que es completamente incomprensible para nosotros", afirmó Rudi Voeller, director deportivo del Bayer Leverkusen. El club lamenta en un comunicado que este castigo "significa que el internacional turco no jugará para el Bayer antes del final de la actual temporada".

¡Estamos contigo, @hakanc10! Fue suspendido 4 meses por FIFA, debido a incumplimiento de contrato en 2011; fuera de su tiempo en #Bayer04pic.twitter.com/IkOyUbCmsp 2 de febrero de 2017

"Es un duro golpe para Hakan, pero también para nosotros. Estamos siendo castigados duramente, aunque el Bayer Leverkusen no tuvo nada que ver con los eventos de 2011. Perdemos ahora a un jugador muy importante en una fase crucial de la temporada. Además del jugador, también afecta al club, que no jugó absolutamente ningún papel en lo sucedido en 2011 (cuando rescindió su contrato con el Trabzonspor). Lamentablemente, no nos queda otra alternativa que aceptar la decisión", añade Voeller en el comunicado.

Esta ausencia es un duro golpe para el Leverkusen, ya que es uno de sus mejores jugadores. El turco fue el autor del único gol del partido de Champions que midió a ambos equipo en el Bay Arena en 2015 (1-0). El Atlético forzó la prórroga en la vuelta y pasó en los penaltis a cuartos de final de la máxima competición europea.