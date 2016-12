Cristiano gana el Globe Soccer Awards, su sexto premio individual en un gran 2016

Etiquetas

Cristiano Ronaldo ha sido elegido como 'Mejor Jugador del Año' para Globe Soccer Awards en una gala celebrada en Dubai a la que no pudo acudir el jugador, que ya está de vuelta en Valdebebas para preparar la eliminatoria de Copa del Rey contra el Sevilla.

El encargado de dar el nombre del ganador fue Florentino Pérez, que dijo: "The winner is Cristiano Ronaldo, of course" (el ganador es Cristiano Ronaldo, por supuesto). A través de videoconferencia, el futbolista galardonado agradeció un premio que le otrogan por delante de Leo Messi, Gareth Bale, Antoine Griezmann, Jamie Vardy y Gonzalo Higuaín.

"En lo individual y en lo colectivo, sin duda ha sido mi mejor año. Ganamos la 'Champions' con el Real Madrid, ganamos con Portugal el primer título importante, gané el Balón de Oro y el Mundial de Clubes, ¿qué más puedo pedir?", dijo el portugués.

"La gente todavía duda de mí, del Real Madrid, de Portugual, y lo ganamos todo. Fue un año maravilloso y quiero dar las gracias a mis compañeros de selección y del Real Madrid y a mi seleccionador Fernando Santos", sentenció.

Ronaldo after 4 Ballon d'Or is now on his 4th Globe Soccer Award pic.twitter.com/kmgQECR2C4 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 27 de diciembre de 2016

Es el sexto premio individual que recibe el portugués en 2016 después de ganar el Balón de Oro, el mejor jugador UEFA, el World Soccer, el FourFour Two y el mejor deportista europeo para PAP. Todo apunta que el siguiente será 'The Best', el nuevo premio creado por la FIFA tras separarse de France Football en la entrega del Balón de Oro. Como premios colectivos ganó en 2016 la Champions y la Supercopa con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Cristiano también fue galardonado como el 'Jugador Más Solidario del Mundo', que recibió su representante, Jorge Mendes. "Felicidades, Ronaldo. No sólo eres el mejor jugador del mudo sino también un ejemplo como persona para todos nosotros", afirmó el agente portugués.

El Real Madrid y Florentino Pérez han sido premiados como Mejor Club del y Mejor Presidente de 2016 respectivamente. Además, Fernando Santos se llevó el galardón a mejor entrenador.