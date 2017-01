Cristiano siempre sufre la cuesta de enero y febrero, pero nunca falla en mayo

Etiquetas

Después de 40 partidos consecutivos sin perder, en los que el Real Madrid ganó la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, dos derrotas han azotado la casa blanca. La ola de frío ha traído consigo al Bernabéu las primeras dudas de la temporada y el principal señalado es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués se encuentra en un bajo estado de forma sumado a una mala racha goleadora solo unos días después de recoger su cuarto Balón de Oro y el premio 'The Best', algo que no es casualidad, ya que se repite casi todos los años por estas fechas.

Ante el Sevilla Cristiano marcó de penalti, pero no estuvo acertado en el resto de las acciones del partido. Más desconocido aún estuvo en el partido de Copa ante el Celta, en el que jugó de '9' escoltado por Asensio y Lucas, y en el que no tuvo ninguna ocasión de gol, algo nada habitual cuando el Real Madrid juega en el Bernabéu. El delantero portugués no termina de acoplarse a una nueva posición que parece idónea para él porque tiene menos implicación defensiva y Zidane tiene claro que "puede jugar ahí, pero pensamos que su mejor posición es en la izquierda, como ha hecho siempre y esto no va a cambiar".

El entrenador francés ha querido salir al paso de las críticas para defender a su jugador y ha asegurado que "Cristiano siempre va a recibir críticas Cuando no mete, cuando juega en una posición diferente... Está acostumbrado a eso. Está concentrado como todos en el siguiente partido. Siempre va a ser el jugador que marque la diferencia para este equipo. A veces puede jugar peor, a mí me pasaba, ¿y qué?. Lo importante es seguir trabajando".

Enero se le da mal... y febrero peor

Pero lo cierto es que la cuesta de enero se le atraganta a Cristiano casi todas las temporadas, sequía que se alarga en febrero y que zanja en marzo a base de goles. Estos son su números año a año desde que llegó al Real Madrid. Más allá de las supercopas y los primeros días de competición en agosto, son los meses de noviembre, enero y febrero en los que su media goleadora se 'congela'.

El luso ha anotado dos goles en los tres primeros partidos de enero y uno de ellos fue de penalti. Números poco habituales para Cristiano en comparación sus mejores meses, aunque tiene los partidos ante el Málaga y la Real Sociedad en el Bernabéu y ante el Celta (Copa) en Vigo para mejorar sus datos. En sus siete primeras temporadas de blanco marcó 2, 7, 6, 10 5, 4 y 5 goles respectivamente en el mes de enero. Solo en la 2012/13 el portugués brilló con luz propia en el primer mes de año.

Mayo y septiembre, los mejores meses de Cristiano

Por contra su mejor mes goleador es mayo, cuando se juegan los títulos, pese a las impresiones que ha dejado en los últimos años en los que ha llegado mal físicamente a las dos finales de Champions. En sus siete temporadas completas en el Real Madrid, ha anotado 41 goles (6-11-3-4-2-11-4) en solo 29 partidos en el quinto mes de año (1.41% de media). Su récord con la camiseta blanca son 11 tantos, cifra que ha logrado dos veces en mayo y una en octubre.

En cuanto a cifra total, los números de Cristiano se disparan hasta 54 goles en el mes de septiembre, aunque hay que tener en cuenta que ha jugado 16 partidos más que en mayo. La media es levemente inferior (1.26%), muy similar a la del mes de octubre antes de que llegue el largo invierno, un letargo del que se despereza en diciembre y despierta en marzo.

Goles por meses desde la temporada 2009/10

Agosto - 1 - 0 - 4 - 2 -0 - 3 - 0 - 0

Septiembre - 8 - 2 - 5 - 7 - 9 - 10 - 10 - 3

Octubre - 0 - 11 - 3 - 9 - 9 - 8 - 3 - 4

Noviembre - 0 - 6 - 8 - 1 - 7 - 5 - 3 - 5

Diciembre - 4 - 7 - 5 - 4 - 2 - 6 - 9 - 4

Enero - 2 - 7 - 6 - 10 - 5 - 4 - 5 - 2

*Febrero - 4 - 2 - 6 - 6 - 4 - 2 - 4

*Marzo - 5 - 3 - 10 - 5 - 8 - 4 - 7

*Abril - 3 - 5 - 10 - 6 - 5 - 8 - 6

*Mayo - 6 - 11 - 3 - 4 - 2 - 11 - 4

*(aún por disputar en la presente temporada)