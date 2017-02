Florentino Pérez: "En el Bernabéu no se puede jugar la final de Copa porque hay obras"

Etiquetas

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha rechazado la posibilidad de que el Bernabéu sea la sede de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Alavés. En la presentación del libro 'La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes' de Enrique Ortego ha contestado que "en el Bernabéu no se puede jugar la final de Copa porque hay obras. Además, ¿no hay otro tema?", aseguró en palabras recogidas por MARCA.

Una clara alusión a la polémica suscitada en 2012, cuando el Real Madrid no ofreció el Bernabéu a Barcelona y Athletic por obras en los baños. La final se jugó entonces en Calderón. Según informa la Cadena SER, el club catalán solicitará a la RFEF que la final se juegue en el campo del Real Madrid.

Por su parte, el Alavés quiere que la final se juegue en San Mamés, el estadio del Athletic de Bilbao. El máximo accionista del club vitoriano, Josean Querejeta, confesó que le haría "ilusión", mientras que el presidente Alfonso Fernández de Troconiz aseguró que "queremos San Mamés. Alcanzar la final por primera vez en 96 años de historia es un hito importante".

Gaspart: "Que no se inventen historias de lavabos"

El actual vicepresidente de la RFEF y expresidente del Barcelona que corrió la banda del Bernabéu en la final de Copa ante el Betis en 1997 , ha retado a Florentino Pérez y el Real Mdrid.

En el programa 'Qué t'hi Jugues' de SER Catalunya, exigió "publicamente y oficialmente, como Joan Gaspart, que el Madrid tenga narices de escribir una cartay decir que no quiere que se juegue en el Santiago Bernabéu. Que lo diga, que lo diga a través de una carta dirigida a la Federación y que ponga: 'Señores de la Federación, antes de que nos lo soliciten, no queremos esta gran fiesta del fútbol español'. Pero que no se inventen historias de lavabos'”