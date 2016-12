Florentino Pérez comienza el casting para fichar al 'galáctico' de 2017

Etiquetas

El Real Madrid no fichó ningún crack mundial en el verano de 2016 y todo hace indicar que hará un gran desembolso por un jugador en 2017 una vez que a recibido la aprobación del TAS para poder fichar. Figo, Cristiano, Kaká, Benzema, Bale... ¿quién será el próximo?

El nombre de Courtois suena con fuerza para la portería, pero el Real Madrid busca reforzar todas las líneas. Habrá llegadas y salidas. La más probables, la de James Rodríguez y Coentrao.

Operación entrada

Aubameyang

El crack que ha sonado con más fuerza en el último año para reforzar el ataque del Real Madrid es el de Pierre Emerick Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund. El gabonés, con descendencia de Ávila, siempre ha declarado que su sueño es jugar en el equipo blanco. En una entrevista para L'Equipe, afirmó que "en 2014, antes de morir mi abuelo le prometí que iba a jugaren el Real Madrid. Será complicado, pero está en mi cabeza. Cuando yo era un niño, vi a Hugo Sánchez en vídeos. La voltereta hacia atrás que a veces hago cuando marco es en realidad un homenaje a él. El Real Madrid también sería un gran regalo a mi madre, Margarita". Es uno de los mejores del mundo y vendría a competir por un puesto con la 'BBC'.

Dybala

El jugador argentino está llamado a ser el relevo natural de Leo Messi por su calidad, por su regate, por su zurda y por su capacidad goleadora. El diario Olé informa que la Juventus daba por hecha su renovación en noviembre, pero se ha paralizado ante el cada vez mayor interés del Real Madrid. Tiene contrato hasta 2020 y costaría en torno a 100 millones de euros.

Galván

Este joven delantero brasileño de 17 años es el más desconocido, pero pronto se hará un nombre en el fútbol europeo. Los grandes de Europa ya se han fijado en el jugador del Sao Paulo, que queda libre el 31 de diciembre al negarse a renovar ante el aluvión de ofertas que ha recibido. Florentino Pérez lo quiere atar para cuando cumpla 18 años en el mes de marzo. Llegaría para jugar en el Castilla.

Vallejo o Sokratis

El joven central zaragozano fichó por el Real Madrid el pasado verano y se marchó cedido al Eintracht de Frankfurt, donde está completando una gran temporada. Convocado con la Sub-21, llegó a sonar incluso para la absoluta en la última convocatoria. Llegó a ser el capitán del primer equipo de zaragoza en Segunda antes de cumplir la mayoría de edad. En el club no dudan de que el futuro es suyo y podría llegar si Pepe no renueva. Por el momento,a, han rechazado una propuesta del club alemán para extender dos temporadas más la cesión.

Sin embargo, la opción Vallejo podría ser algo precipitada y en el club blanco barajan la opción de Sokratis, central del Borussia Dortmund. Según Bild, el Real Madrid aprovechó el partido de Champions para acercar posturas con el equipo alemán.

Un lateral

Coentrao ni está ni se le espera y Danilo sigue sin convencer en el Bernabéu. Zidane cuenta con Marcelo y Carvajal como laterales titulares y la secretaría técnica busca un relevo que se sume a Nacho, siempre polivalente. Achraf está haciendo un gran papel en el Castilla y podría ser una opción para el primer equipo

Operación salida

James

El futbolista colombiano está más fuera que dentro del Real Madrid y en principio no se irá en el mes de enero, ya que el Real Madrid no puede fichar. Ya no cuenta para Zidane y su implicación en el equipo es nula: "No te puedo asegurar mi continuidad, pero hay que estar tranquilo y tengo siete días para poder pensar en todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan cosas, hay que pensar bien todo y no te puedo asegurar si sigo o no porque yo quiero jugar más", apuntó después de la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid dará vía libre a su marcha cuando un club llegue con unos 70 millones. Los blancos pagaron 80 al Mónaco.

Pepe

El central portugués es uno de los 61 jugadores de la Liga que queda libre el 1 de enero y existen diferencias entre el jugador y el club. Pepe quiere una potente oferta que le permita retirarse en el Real Madrid, al menos en cuando a la élite se refiera. En el club pretenden hacerle una oferta a la baja. "¿Renovar? Me gustaría retirarme aquí, pero el club aún no me ha llamado", dijo recientemente el jugador. Parece que la situación se alargará en el tiempo.

Isco

El caso del malagueño es diferente, ya que el quiere seguir y en el club también lo desean. Tiene contrato hasta 2018 y el Real Madrid tanteó su renovación hasta 2020. Sin embargo, Isco pidió un margen hasta final de la 2016/17 para comprobar si realmente cuenta o no para Zidane. Será entonces cuando decida si le compensa continuar a las órdenes el francés.