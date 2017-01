Gratacós: "Messi sin Neymar, Suárez o Iniesta tampoco sería tan buen jugador"

Etiquetas

El encargado del área de formación y conocimiento y de la Masia 360º del FC Barcelona, Pere Gratacós, ha sido el representante del club en el sorteo de cuartos de la Copa del Rey. Las aguas bajan revueltas sobre la renovación de Messi después de que el director ejecutivo del club azulgrana, Óscar Grau, dijera que "hay que tener cabza fría y sentido común. El Barça no puede pasar de un 70 por ciento del presupuesto en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo." Y Gratacós ha echado más leña al fuego.

Al ser preguntado sobre las decisivas actuaciones de Messi en los últimos partidos y si para su renovación hay que tener sentido común o poner todo encima de la mesa, su respuesta ha sido la siguiente: "Yo te contesto la primera parte, la segunda no. Te contesto que no fue solamente Leo. Leo es una persona de las más importantes del equipo, pero realmente el que pasó fue todo el equipo. Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin los demás jugadores tampoco sería tan buen jugador. Pero evidentemente que Neymar... eee... Mesi es el mejor jugador. En este caso, la segunda parte (si debe renovar o no) no te la contesto porque no me toca. Gracias".

Pere Gratacòs: "Leo es importante pero si el equipo pasó también fue por todo el equipo" #GolSorteopic.twitter.com/vKfinx5al5 — GOL (@Gol) 13 de enero de 2017

Analiza la eliminatoria ante la Real Sociedad

"No creo que nuestra bestia negra sea la Real Sociedad, pienso y deseo que no lo sea esta vez. Van a ser dos partidos muy intensos, están jugando muy bien y haciendo una excelente competición en LaLiga y en la Copa ha eliminado al Villarreal, un rival muy importante", señaló a los medios tras el sorteo celebrado en Las Rozas (Madrid).

De todos modos, el directivo prevé una eliminatoria "difícil" si se miran los resultados que han tenido anteriormente. "Nos cuesta mucho poder puntuar, ya no digo ganar, en casa de la Real Sociedad y si miramos las estadísticas en los últimos diez años cinco veces nos han ganado y otras tres empatado. Allí será muy difícil. Creo que jugar la vuelta en casa será positivo para nosotros", matizó.

"Buscando la parte positiva estoy seguro de que los jugadores del Barcelona tienen ganas de ganar en San Sebastián y de romper esta mala racha allí. Hará que pongan un 'pelín' más y estoy convencido de que podemos pasar la eliminatoria", expresó.

Gratacós, preguntado por si estaba satisfecho de evitar al Real Madrid o si hubiera preferido enfrentarse ahora a los blancos, se amparó en la suerte del sorteo para eludir el envite. "Nos podía haber tocado el Real Madrid, había pocas bolas hoy. Si nos hubiera tocado me hubiera gustado que la vuelta también fuera en casa", comentó.