Griezmann liga su futuro en el Atlético a que pueda hacer buenos fichajes

Antoine Griezmann ha vuelto a hablar sobre su futuro en la presentación de su autobiografía y ha dejado la puerta totalmente abierta a su salida del Atlético."Hemos terminado terceros, ese era el objetivo, pero los jugadores queremos más. Quiero ganar títulos, he llegado a un punto en el que el juego bonito y marcar goles no es suficiente. Eso se ha acabado. Ganar títulos, eso es lo que voy a buscar ese verano en el momento de decidir mi futuro", ha dicho el galo en palabras que recoge L'Équipe.

Antoine ha continuado en su argumentación: "Con el Atlético nos hemos quedado en una final y en unas semifinales de Champions, estamos cerca, pero nos ha faltado alguna cosa. El club mirará qué deba hacer. Dependerá de los fichajes. No sé si se comprenderá, pero todos los jugadores, ustedes los medios, mi familia, saben que me gusta el fútbol para ganar títulos. Para vivir emociones fuertes. Esta vez quiero saborearlo. Ver qué se siente".

Y ha apuntado el abanico de países donde puede acabar: "Hoy en día, si tengo que moverme no será un problema para mí. Puede ser Inglaterra, que está de moda, Alemania, China o Estados Unidos. Estoy listo para irme", zanjó el francés, en unas declaraciones que van más allá de las realizadas el lunes sobre sus opciones de recalar en el United y que seguro que traerán cola en el Atlético y en el mercado.

Un 60% de posibilidades de irse al United

El delantero afirmó anoche que hay un 60 % de posibilidades de firmar por el Manchester United a partir de la próxima temporada, aunque precisó que también es posible que se quede en el Atlético de Madrid.

En una entrevista con la televisión francesa "TMC", el jugador aseguró que su futuro se decidirá "en las dos próximas semanas" y que hay "seis posibilidades sobre diez" de que firme por el club de Jose Mourinho.

El atacante también aseguró que hay "siete opciones sobre diez" de quedarse en el Atlético de Madrid y ligó su decisión a la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre la prohibición a la entidad rojiblanca de fichar la próxima campaña.

Pese a ello, Griezmann señaló que la llegada de un jugador como Alexandre Lacazette vaya a incitarle a quedarse en el club madrileño.

"Depende de si el Atlético puede fichar o no", dijo el jugador, que señaló que "no depende tanto de si viene o no un jugador"."