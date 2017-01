Griezmann se convierte en Superman para la nueva película 'Lego Batman'

Etiquetas

Griezmann es uno de los hombres de moda en el fútbol y su imagen comienza a ser reconocida en todos los rincones. Tercer clasificado en el Balón de Oro y en The Best después de proclamarse campeón de la Champions y de la Eurocopa, está listo para dar el salto a la gran pantalla, aunque por el momento no pondrá su imagen, sino su voz.

El máximo goleador del Atlético de Madrid en la presente temporada le pondrá la voz a Superman, el superhéroe más popular de Marvel, en la nueva película de la factoría ‘Lego’, ‘Lego Batman’,

La película se estrenará en Europa el próximo día 8 de febrero y Griezmann hará el doblaje para la versión en francés. ‘Lego Batman’, forma parte del universo LEGO que comenzó en 2014 con La Lego película. Blaise Matuidi pondrá la voz a Flash, otro de los supehéroes que aparecen en la película.

"Feliz de prestar mi voz a Superman en Lego Batman: La Película", es el mensaje que ha compartido Griezmann en su cuenta de Facebook.