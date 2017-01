Guardiola confiesa que el final de su carrera como entrenador está cerca

Etiquetas

En este 2017 Pep Guardiola cumplirá 10 años como entrenador desde que se sentó por primera vez en el banquillo del Barcelona B. Desde entonces todo ha sido éxito en su carrera tanto en el Barcelona como en el Bayern de Múnich, decidiendo probar nuevos retos en el Manchester City a partir de esta temporada.

Guardiola, siempre metódico en lo que a sus contratos se refiere, prefiere ir año a año tal y como hizo en el club azulgrana, y en caso de que no se pueda firma contratos de duración corta siempre prensando en el día a día.

Quizás por eso no sean tan sorprendentes las declaraciones a la 'NBC' en las que asegura que el final de su carrera como entrenador está cerca.

"Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí. No voy a ser entrenador con 60 o 65 años. En el Manchester City, estaré tres años o más tiempo, pero creo que estoy aproximándome al final de mi carrera. Estoy seguro", confesó Pep.

A la pregunta sobre su futuro fuera de los banquillos, Guardiola añadió que después del fútbol quizás se encuentre en un campo de golf.