Guardiola: "El Manchester City está descartado para ganar la Premier League"

Pep Guardiola no pasa por un buen momento en el banquillo del Manchester City, quizás el peor desde que llegó después de caer goleado 4-0 en el campo del Everton en la último jornada. Las piezas de su proyecto se tambalean y la crítica de la prensa inglesa arrecia en los últimos días. El entrenador no es ajeno a la mala situación y ha sido rotundo: "Estamos descartados para ganar la Premier League".

El Manchester City está a 10 puntos del Chelsea, actual líder de la competición, un equipo que se está mostrando mucho más sólido con Conte en el banquillo y que hace unas semanas se llevó los tres puntos del Etihad Stadium.

Este sábado el City se mide al Tottenham, segundo clasificado y con tres puntos más que el City. Al ser preguntado sí "quedarían descartados de no ganar mañana", Guardiola no ha dudado: "Estamos descartados ya, no depende del partido de mañana".