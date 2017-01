Hernández Hernández la lió con el acta: el Betis jugó con 10... y con Fran Mérida

Etiquetas

El colegiado Alejandro Hernández Hernández no guardará un buen recuerdo de su actuación en el Betis 1-1 Barcelona. Después de no señalar un claro penalti sobre Neymar y no conceder un gol fantasma totalmente legal al Barcelona, redactó un acta sobre el partido llena de despropósitos.

Según el acta de Hernández Hernández, el Betis saltó al Benito Villamarín con 10 jugadores en vez de con 11, pero es que además contó con un invitado en su alineación.

Fran Mérida, actual jugador de Osasuna, fue uno de esos 10 jugadores del Betis que jugaron contra el Barcelona según el documento.

Gloriosa el acta del Betis-Barça. El Betis ha salido con 10 en lugar de 11 y ha contado con el refuerzo de Fran Mérida (que está en Osasuna) pic.twitter.com/kWbdRfAwPH — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 29 de enero de 2017

En definitiva, un mediodía para olvidar el del cuarteto arbitral encabezado por Alejandro Hernández Hernández. Los azulgranas no escatimaron a la hora de descargar sus críticas.